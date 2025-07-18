Ο Χάρης Μηλιώνης και ο Χάρης Τάσσος μιλούν για την ομάδα φαινόμενο, την επιτυχία της στο διαδίκτυο και την εμπειρία που έζησαν στο Γκραν Πρι του Σίλβερστοουν.

Η ΜΠΑΜ FC φιλοξενείται στο ΟΠΑΠ Game Time αυτής της εβδομάδας και κάνει μπαμ και κάτω από το στούντιο της εκπομπής.

Ο Χάρης Μηλιώνης και ο Χάρης Τάσσος, ή αλλιώς το πιο viral δίδυμο του ελληνικού YouTube και των ερασιτεχνικών γηπέδων εξηγούν πώς η ομάδα, που οραματίστηκαν το 2022, εξελίχθηκε σε ένα ποδοσφαιρικό φαινόμενο ανεβαίνοντας τρεις κατηγορίες μέσα σε τρία χρόνια.

Με 200.000+ συνδρομητές στο You Tube - αριθμός που ξεπερνά τις ομάδες της Super League- και γεμάτα γήπεδα, ο ι δύο πρόεδροι της ομάδας μιλούν για τα πλάνα της ΜΠΑΜ FC ενόψει της νέας σεζόν. Διηγούνται επίσης τη συναρπαστική εμπειρία από το Βρετανικό Γκραν Πρι την οποία έζησαν χάρη στον ΟΠΑΠ και τη μητρική του Allwyn , επίσημο συνεργάτη της McLaren F 1 Team και της Φόρμουλας 1.

Με αρκετή δόση αυτοσαρκασμού απαντούν στις ερωτήσεις της Χριστίνας Βραχάλη , κάνουν το διάσημο «Siuuu celebration» του Κριστιάνο Ρονάλντο και αποκαλύπτουν τι χορεύουν στα αποδυτήρια πριν από κάθε αγώνα.

Δείτε το βίντεο:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό σε 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Πηγή: skai.gr

