Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο Ολυμπιακό στάδιο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του φετινού Europa League.

Με τον Χρήστο Κόντη να επιλέγει τους παίκτες που θα ξεκινήσουν στο αρχικό σχήμα του «τριφυλλιού» στην αναμέτρηση με την ολλανδική ομάδα, πραγματοποιώντας τρεις αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο ματς, απέναντι στον Παναιτωλικό.

Δείτε ΕΔΩ IVE την εξέλιξη του αγώνα

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με σύστημα 4-3-3. Ο Λαφόν θα καθίσει στο τέρμα, με τους Κώτσιρα, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλο τετράδα στην άμυνα. Τσιριβέγια, Τσέριν και Μπακασέτας θα αγωνιστούν στον άξονα, ενώ Τετέ και Ζαρουρί θα βρίσκονται στα άκρα και ο Σβιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

Παράλληλα, στον πάγκο των «πράσινων» θα είναι οι Ντραγκόβσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Σιώπης, Σάντσες, Ίνγκασον, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς και Λάβδας.

Από την άλλη πλευρά, την ενδεκάδα της Γκόου Αχέντ Ιγκλς, που κατεβαίνει με σχηματισμό 4-2-3-1, απαρτίζουν οι Ντε Μπούσερ, Τζέιμς, Κράμερ, Νόμπερ, Ντέιλ, Μέουλενστιν, Λίντχορστ, Μάργκαρετ, Μπρέουμ, Σουρέι και Σμιτ.

Ενώ στον πάγκο θα βρίσκονται οι Πλόγκμαν, Γιάνσεν, Βερντόνι, Τουίγκτ, Σίβερτσεν, Βέιενμπεργκ, Γκούντμιν, Βαν Ζουάν, Ντίρκσεν, Στόκερς, Άντελγκααρντ και Ραχμούνι.

