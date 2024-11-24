Πόλο: Η Βουλιαγμένη επικράτησε 13-7 και «έσπασε» το αήττητο του Παναθηναϊκού

Έκοψε τη φόρα του Παναθηναϊκού και τον «έπιασε» στη βαθμολογία η Βουλιαγμένη. Οι παίκτες του Βλάντιμιρ Βουγιατσίνοβιτς, επικράτησε 13-7 του «τριφυλλιού» για την 7η αγωνιστική της Α1 πόλο, σπάζοντας του παράλληλα το αήττητο που έτρεχε εντός των τειχών τη φετινή σεζόν.

Η Βουλιαγμένη μπήκε δυναμικά στο ματς και κατάφερε να προηγηθεί στο πρώτο οκτάλεπτο με σκορ 4-2, ενώ ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο κομμάτι της αναμέτρησης πέτυχε τρία τέρματα με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 8-5.

Ωστόσο η άμυνα των γηπεδούχων σε συνδυασμό με την επίθεσή τούς στο τρίτο οκτάλεπτο πετούσαν φωτιές με αποτέλεσμα η Βουλιαγμένη να καθαρίσει ουσιαστικά το ματς φτάνοντας στο 12-5. Το μόνο που κατάφερε ο Παναθηναϊκός ήταν να μειώσει στο τελικό 13-7 στο τέταρτο οκτάλεπτο και να υποστεί έτσι την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα.

Koρυφαίος για τη Βουλιαγμένη ο Δημήτρης Χατζής με τέσσερα τέρματα, ενώ από πλευράς Παναθηναϊκού, Ράσοβιτς, Χατζηγούλας, Κουρούβανης, Γεωργαράς, Νικολαΐδης και Παπανικολάου, σκόραραν από δυο γκολ.

Οκτάλεπτα: 4-2, 4-3, 4-0, 1-2.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.