Παναθηναϊκός: Οι 10 σκόρερς και τα 12 γκολ του Αγρινίου

Δεκατρία παιχνίδια έχει δώσει ο Παναθηναϊκός στο Αγρίνιο με αντίπαλο τον Παναιτωλικό, με τα 12 εξ΄ αυτών να αφορούν το πρωτάθλημα και το ένα το κύπελλο. Όπως είχαμε αναφέρει και σε άλλο άρθρο, στα πρώτα 12 ματς οι ”πράσινοι” είχαν σκοράρει μόλις 7 γκολ κόντρα στα ”καναρίνια”. Η ιστορία άλλαξε πέρσι, καθώς με μπροστάρη τον μαγικό Μπερνάρ το ”Τριφύλλι” έριξε πέντε στην επαρχιακή ομάδα και έτσι τα γκολ έγιναν 12 σε 13 αναμετρήσεις.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.