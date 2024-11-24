Super League2: Ο Ηρακλής νίκησε τον ΠΑΟΚ Β με… υπογραφή Τσιντώνη και τον προσπέρασε

Επιστροφή στις νίκες για τον Ηρακλή, ο οποίος κέρδισε με 2-0 τον ΠΑΟΚ Β -που ηττήθηκε για δεύτερη σερί αγωνιστική- στο Καυτανζόγλειο, για την 10η αγωνιστική του Α’ ομίλου της Super League 2, έμεινε αήττητος για 10η φορά στα μεταξύ τους ματς και παράλληλα τον προσπέρασε στην βαθμολογία!

Ο «γηραιός» μπήκε πολύ δυνατά στο ντέρμπι, απείλησε για πρώτη φορά στο 12’ με τον Κυνηγόπουλο και έφτασε εν τέλει στο 1-0 πέντε λεπτά αργότερα…

Όταν από σέντρα «πάρε-βάλε» του Τσιντώνη από την δεξιά πλευρά, ο Μπερτόλιο με όμορφο πλασέ πάνω στην κίνηση, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα!

Στη συνέχεια ο Ηρακλής πίεσε και για ένα δεύτερο γκολ, με την δεύτερη ομάδα του «δικέφαλου του Βορρά» να αδυνατεί παράλληλα να κρατήσει μπάλα και να προσπαθεί να επιτεθεί μόνο στην κόντρα, ανεπιτυχώς.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ Β να είναι πιο δραστήριος, έχοντας και μια καλή στιγμή στο 56’, με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σμυρλή που είχε μπει αλλαγή στην ανάπαυλα, την οποία μπλόκαρε ο Μαρκετζάνι.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να πάρουν μέτρα στο γήπεδο όσο περνούσε η ώρα, τα κατάφεραν και ταυτόχρονα έφτασαν και σε δεύτερο τέρμα, δέκα λεπτά μετά…

Με τον Τσιντώνη να πιάνει ένα εκπληκτικό σουτ αρκετά μέτρα έξω από την αντίπαλη μεγάλη περιοχή, αφήνοντας… άγαλμα τον Μπαλωμένο και πετυχαίνοντας το 2-0 για τον Ηρακλή!

Μάλιστα, ο σκόρερ θα μπορούσε να δώσει διαστάσεις θριάμβου στην επικράτηση της ομάδας του, στο 71’ μετά την κεφαλιά του Σιδερά, αλλά το γυριστό σουτ του λίγο έξω από την μικρή περιοχή πέρασε άουτ.

Ενώ οι φιλοξενούμενοι έχασαν την μεγάλη ευκαιρία να μειώσουν το σκορ στο 79’, με την ωραία ενέργεια του Φίλωνα που πάτησε περιοχή από τα δεξιά, ωστόσο ο Μαρκετζάνι τον νίκησε στο τετ α τετ, διώχνοντας σε κόρνερ!

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.11.2024

ΠΑΣ Γιάννινα - Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 1-0

(81’ Σέποβιτς)

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.11.2024

Καβάλα – ΑΕΛ 0-3

(24’ Μούργος, 45’ Κρητικός, 76’ Ηλιάδης)

ΚΥΡΙΑΚΗ 24.11.2024

Ηρακλής – ΠΑΟΚ Β 2-0

(17' Μπερτόλιο, 66' Τσιντώνης)

Νίκη Βόλου – Καμπανιακός (14:00)

Μακεδονικός – Διαγόρας (15:00)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.11.2024

ΑΕΚ Β – Παναχαϊκή 0-0

Κηφισιά – Παναργειακός 1-0

(66' Μάναλης)

ΚΥΡΙΑΚΗ 24.11.2024

Πανιώνιος – Asteras Aktor B (15:00 / Hybrid ΣΚΑΪ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.11.2024

Καλαμάτα – Χανιά (14:30 / monobala.gr)

Αιγάλεω – Ηλιούπολη (14:30)

Η επόμενη (11η) αγωνιστική

Α' ΟΜΙΛΟΣ

Καμπανιακός-Μακεδονικός

Διαγόρας-ΑΕΛ

Ηρακλής-ΠΑΣ Γιάννινα

ΠΑΟΚ Β-Νίκη Βόλου

Εθνικός Νέου Κεραμιδίου-Καβάλα

Β' ΟΜΙΛΟΣ

Χανιά-Πανιώνιος

Αστέρας Β AKTOR-Παναχαϊκή

Κηφισιά-Αιγάλεω

Παναργειακός-Καλαμάτα

Ηλιούπολη-ΑΕΚ Β

