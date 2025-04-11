Λογαριασμός
Το πρωτάθλημα της Super League 2 μπαίνει στην τελική ευθεία: Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Απριλίου στον ΣΚΑΪ

Το πρωτάθλημα της Super League 2 μπαίνει στην τελική ευθεία-  Oλοι οι αγώνες σε ΣΚΑΪ TV, ΣΚΑΪ HYBRID, skai.gr/tv/sports και monobala.gr

Το πρωτάθλημα της Super League 2 μπαίνει στην τελική ευθεία

Το πρωτάθλημα της Super League 2 μπαίνει στην τελική ευθεία. Δείτε τους αγώνες ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.

Δείτε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, το Σάββατο 12 Απριλίου στις 15.00, την αναμέτρηση της ΑΕΛ με τον ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, με τους Θεσσαλούς να γιορτάζουν την επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία μετά από 4 χρόνια. Περιγράφει ο Διονύσης Δεσύλλας.

Και την Κυριακή 13 Απριλίου στις 11.45, στο κρίσιμο ντέρμπι για την άνοδο, η ΚΑΛΑΜΑΤΑ υποδέχεται την ΚΗΦΙΣΙΑ με τους δύο αντιπάλους να μην έχουν περιθώρια για λάθη. Στην περιγραφή του αγώνα, ο Νίκος Σταματέλος.

Ακόμη, οι συναρπαστικοί αγώνες του Γαλλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου παίζουν αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ HYBRID και το skai.gr/tv/sports.

Αναλυτικά όλοι οι αγώνες σε ΣΚΑΪ TVΣΚΑΪ HYBRIDskai.gr/tv/sports και monobala.gr:

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΔΙΑΓΟΡΑΣ Γ.Σ. – ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

13.00

MONOBALA.GR

ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΕΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ – ΠΑΟΚ Β’

13.00

MONOBALA.GR

ΑΕΛ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

15.00

ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ – ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ

15.00

MONOBALA.GR

ΜΟΝΑΚΟ – ΜΑΡΣΕΪΓ

18.00

ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΤΟΥΛΟΥΖ – ΛΙΛ

20.00

ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΣΤΡΑΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΝΙΣ

22.05

ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ Π.Σ. – ΚΗΦΙΣΙΑ

11.45

ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

11.45

ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ΧΑΝΙΑ

15.00

MONOBALA.GR

ΑΕΚ Β’ – ASTERAS B’ AKTOR

15.00

MONOBALA.GR

ΟΣΕΡ – ΛΥΩΝ

21.45

ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

 

 

