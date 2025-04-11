Το πρωτάθλημα της Super League 2 μπαίνει στην τελική ευθεία. Δείτε τους αγώνες ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.

Δείτε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, το Σάββατο 12 Απριλίου στις 15.00, την αναμέτρηση της ΑΕΛ με τον ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, με τους Θεσσαλούς να γιορτάζουν την επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία μετά από 4 χρόνια. Περιγράφει ο Διονύσης Δεσύλλας.

Και την Κυριακή 13 Απριλίου στις 11.45, στο κρίσιμο ντέρμπι για την άνοδο, η ΚΑΛΑΜΑΤΑ υποδέχεται την ΚΗΦΙΣΙΑ με τους δύο αντιπάλους να μην έχουν περιθώρια για λάθη. Στην περιγραφή του αγώνα, ο Νίκος Σταματέλος.

Ακόμη, οι συναρπαστικοί αγώνες του Γαλλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου παίζουν αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ HYBRID και το skai.gr/tv/sports.

Αναλυτικά όλοι οι αγώνες σε ΣΚΑΪ TV, ΣΚΑΪ HYBRID, skai.gr/tv/sports και monobala.gr:

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΔΙΑΓΟΡΑΣ Γ.Σ. – ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 13.00 MONOBALA.GR ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΕΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ – ΠΑΟΚ Β’ 13.00 MONOBALA.GR ΑΕΛ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 15.00 ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ – ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ 15.00 MONOBALA.GR ΜΟΝΑΚΟ – ΜΑΡΣΕΪΓ 18.00 ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΤΟΥΛΟΥΖ – ΛΙΛ 20.00 ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΣΤΡΑΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΝΙΣ 22.05 ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ Π.Σ. – ΚΗΦΙΣΙΑ 11.45 ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 11.45 ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ΧΑΝΙΑ 15.00 MONOBALA.GR ΑΕΚ Β’ – ASTERAS B’ AKTOR 15.00 MONOBALA.GR ΟΣΕΡ – ΛΥΩΝ 21.45 ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

Δείτε το trailer:

