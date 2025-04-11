Το ταξίδι του Στέφανου Τσιτσιπά στο αγαπημένο του Monte Carlo Masters ολοκληρώθηκε στη φάση των προημιτελικών, με τον Έλληνα τενίστα να γνωρίζει την ήττα και τον αποκλεισμό από τον Ιταλό, Λορέντζο Μουζέτι με 2-1 σετ (6-1, 3-6, 6-4) μετά από 2 ώρες και 21 λεπτά αγώνα.

Παρά το γεγονός πως μπήκε πολύ δυναμικά στην αναμέτρηση, η συνέχεια του αγώνα δεν ήταν ανάλογη για τον Έλληνα τενίστα, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός συνέχειας του τουρνουά ATP 1000 και να χάνει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον περσινό του τίτλο.

Θυμίζουμε πως ο Στέφανος είχε κατακτήσει το συγκεκριμένο τουρνουά το 2021, 2022 και 2024, στην πιο επιτυχημένη του παρουσία σε διοργάνωση στην καριέρα του/

Το ματς:

Εκρηκτικό και άκρως κυριαρχικό ήταν το ξεκίνημα του αγώνα για τον Τσιτσιπά, ο οποίος με το... καλημέρα της αναμέτρησης έκανε το break στο σερβίς του Μουζέτι με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 2-0 γκέιμ, προτού λίγο αργότερα, κάνει το 3-0 χάρη στο άνετο servis game του! Στη συνέχεια, οι δύο τενίστες έδωσαν μεγάλη μάχη στο σερβίς του Ιταλού, εκεί όπου είχαμε έξι deuce, με τον Στέφανο να έχει τρία μπρέικ πόιντ στη διάθεσή του, τα οποία ωστόσο δεν μπόρεσε να τα μετουσιώσει σε κάτι καλό, με αποτέλεσμα ο αντίπαλός του να μειώσει σε 3-1.

Εν τέλει, αυτό ήταν και το μοναδικό γκέιμ που κατέκτησε στο πρώτο σετ ο 23χρονος τενίστας, αφού ο Στέφανος χάρη στα εξαιρετικά ποστοστά του στο πρώτο του σέρβις, αλλά και τους πόντους του κοντά στο φιλέ, πήρε τα επόμενα τρία γκέιμ και κατέκτησε με χαρακτηριστική άνεση το πρώτο σετ (6-3).

Αρκετά πιο διαφορετικό το σκηνικό στο δεύτερο σετ, εκεί όπου ο Λορέντζο Μουζέτι ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του στις υποδοχές και τα σερβίς του και εκμεταλλευόμενος τα μαζεμένα και πολλά αβίαστα λάθη του Τσιτσιπά, έφτασε στο break για το 3-1. Η απάντηση του Έλληνα τενίστα ήταν άμεση, καθώς, στο «πλήρωσε» τον Ιταλό με το ίδιο ακριβώς νόμισμα στο επόμενο κιόλας γκέιμ για το 3-2, δείχνοντας να επιστρέφει στο σετ. Παρ' όλα αυτά, ο αντίπαλός του «έσπασε» ξανά το σερβίς του Στέφανου και με ένα love game έγραψε το 5-2 και έφτασε στην κατάκτηση του σετ (6-3) για να φέρει το ματς στα ίσα.

Το τρίτο και τελευταίο σετ του αγώνα εξελίχθηκε σε θρίλερ, καθώς ήταν αρκετά κλειστό και χρονοβόρο με αρκετά μεγάλα ράλι. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατέκτησε με χαρακτηριστική άνεση τα δύο πρώτα δικά του γκέιμ, την ώρα όπου πίεσε αρκετά και έφτασε πολύ κοντά σε break στα αντίστοιχα δύο πρώτα του Μουζέτι. Οι δύο τενίστες πήγαιναν χέρι-χέρι μέχρι και το 3-3, προτού ο Ιταλός στο 7ο γκέιμ του σετ επιστρέψει από το 30-0 και σπάσει το σερβίς του Στέφανου για το υπέρ του 4-3. Μάλιστα, με την ψυχολογία στα ύψη, έκανε λίγο αργότερα το 5-3 με love game, φτάνοντας τελικώς στη νίκη και την ανατροπή με το τελικό 6-4.

