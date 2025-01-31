Ο Μάριος Αθανασίου σε μία μοναδική παράσταση στο ΟΠΑΠ Game Time

Ο Μάριος Αθανασίου «ισορροπεί» άψογα μεταξύ τέχνης και γηπέδου στην εκπομπή ΟΠΑΠ Game Time και μιλάει για τις δύο μεγάλες του αγάπες, την υποκριτική και το ποδόσφαιρο.

Ο δημοφιλής ηθοποιός δηλώνει με πάθος φίλαθλος του Ολυμπιακού και εξηγεί γιατί έχει στην κατοχή του αυτόγραφα ποδοσφαιριστών του «αιώνιου» αντιπάλου Παναθηναϊκού. Εκφράζει τον θαυμασμό του για τον Ντέμη Νικολαΐδη, αποθεώνει τον Τζιοβάνι και επιλέγει τους δύο παίκτες που θα ήθελε να είχε στην αγαπημένη του ομάδα.

Αποκαλύπτει στη Λίλα Κουντουριώτη πώς αντέδρασε όταν στην παράστασή του στο θέατρο “Art 63” φίλαθλος του Παναθηναϊκού πανηγύρισε γκολ που πέτυχε η ομάδα του στο 90’, τραγουδάει το αγαπημένο του σύνθημα και μιλάει για τις γυναίκες της ζωής του.

Σχολιάζει, ακόμη, το ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ που διεξάγεται την Κυριακή (19:30) στο στάδιο της Τούμπας και αποκαλύπτει πώς πανηγύρισε την κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό.

Δείτε την εκπομπή εδώ:

