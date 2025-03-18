Πιτίνο: «Moιάζει με... εκκλησιαστικό παιχνίδι το Κεντάκι - Λούισβιλ μπροστά στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός»

Μεγάλη συνέντευξη σε διαδικτυακό κανάλι των ΗΠΑ έδωσε ο Ρικ Πιτίνο. Ο Αμερικανός coach λίγες ημέρες μετά το πρωτάθλημα της περιφέρειας στο NCAA με το St. Jones, μίλησε μεταξύ άλλων για το πέρασμα του από τον Παναθηναϊκό, τη μεγάλη αντιπαλότητα που υπάρχει με τον Ολυμπιακό και τις εμπειρίες του από τις αναμετρήσεις με τους «ερυθρόλευκους».

Μάλιστα ο Ρικ Πιτίνο, σε μια αναδρομή του, αποκάλυψε σκηνικό από την Κωνσταντινούπολη, όταν είχε πάει με το «τριφύλλι» για ματς με τη Φενέρ στην Ευρωλίγκα και η αστυνομία συνόδευε την αποστολή με τα χέρια στην σκανδάλη των πολυβόλων!

«Είχαμε 30 αστυνόμους με ασπίδες για να μπούμε στο γήπεδο. Το μίσος για τον Ολυμπιακό είναι τόσο ακραίο και το αντίστροφο. Το Κεντάκι - Λούισβιλ μπροστά στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός θα έμοιαζε σαν ένα παιχνίδι εκκλησιαστικού πρωταθλήματος και δεν υπερβάλλω. Ήταν 20.000 κόσμος μέσα στο γήπεδο και ένιωθα ότι θα πεθάνω από καρκίνο του πνεύμονα, αφού οι 12.000 κάπνιζαν», είπε αρχικά.

Εν συνεχεία ο Ρικ Πιτίνο αποκάλυψε το πόσο πολύ είχε φοβηθεί σε ένα ταξίδι του Παναθηναϊκού στην Κωνσταντινούπολη με τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο αναμέτρησης των «πρασίνων» με τη Φενέρμπαχτσε: «Ναι μπορεί να είχα την ευκαιρία να είμαι προπονητής στην Ευρωλίγκα, αλλά για εμένα υπήρχε ένα μικρός φόβος να είμαι εκεί. Σκέψου ότι πας στην Κωνσταντινούπολη και μπροστά σου έχεις αστυνομική συνοδεία , ενώ πίσω σου υπάρχει ένα βανάκι, όπου ο κόσμος μέσα έχει έξι πολυβόλα με το χέρι στην σκανδάλη. Τότε σκέφτηκα ότι αυτό ήταν λίγο ασυνήθιστο».

