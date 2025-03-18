Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Υπέροχο βίντεο του Άγιαξ για τα 125 χρόνια ιστορίας του

Δείτε το καταπληκτικό βίντεο του Άγιαξ που συμπλήρωσε 125 χρόνια ιστορίας

Άγιαξ: Υπέροχο βίντεο για τα 125 χρόνια ιστορίας του

Ο Άγιαξ έκλεισε 125 χρόνια ιστορίας και ο σύλλογος τίμησε την περίσταση με ένα καταπληκτικό βίντεο.

«Σε αυτή τη ζωή καμία αγάπη δεν είναι αδιαπραγμάτευτη, πέρα από αυτή για το παιδί σου και την ομάδα σου.

Ρωτήστε έναν φίλο του Άγιαξ να σας πουν πώς άρχισαν όλα και θα σας πουν έναν διαφορετικό. Οι ήρωες των παιδικών χρόνων δεν πεθαίνουν ποτέ.

Έχουμε τόσα πολλά για να ευγνωμονούμε αυτόν τον σύλλογο. Αξέχαστες μνήμες, παντοτινές φιλίες… Άγιαξ για πάντα», αναφέρεται μεταξύ άλλων στο βίντεο, στο οποίο παρελαύνουν θρυλικές μορφές του «Αίαντα», από τον Γιόχαν Κρόιφ και τον Μάρκο Φαν Μπάστεν, μέχρι τον Λουίς Φαν Χάαλ και τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Άγιαξ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark