Την ώρα που σήμερα επιστρέφουν οι παίκτες της ΑΕΚ στις προπονήσεις μετά το τετραήμερο ρεπό που είχαν, ο σχεδιασμός για τη νέα σεζόν «τρέχει». Μάλιστα, μια σειρά από ζητήματα δείχνουν πως προχωρούν ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί με το μέλλον του Ματίας Αλμέιδα.

Στην «Ένωση» γνωρίζουν καλά πως οι πρώτες μεταγραφές για τη νέα σεζόν, εν όψει και της συμμετοχής στα καλοκαιρινά προκριματικά, πρέπει να είναι του φορ και αριστερού μπακ που θα προορίζoνται για θέση βασικού. Για τη δεύτερη θέση είναι δεδομένο ότι η περίπτωση του Γιώργου Κυριακόπουλου παραμένει ψηλά στη λίστα. Φυσικά αυτές δεν είναι οι μόνες προσθήκες που θα γίνουν, ωστόσο είναι οι πιο επείγουσες, αφού οι ανάγκες για αυτές τις θέσεις υπάρχουν μετά την πώληση του Λιβάι Γκαρσία τον Φεβρουάριο και από την αρχή της περσινής σεζόν αντίστοιχα.

Από εκεί και πέρα, είναι δεδομένη η πρόθεση της ΑΕΚ να δέσει με νέο συμβόλαιο τον Ορμπελίν Πινέδα. Ο Μεξικανός δεσμεύεται μεν ως το 2027, ωστόσο υπάρχει η οψιόν 8 εκατ. ευρώ, μετρητά και άμεσα καταβλητέα, με την οποία μπορεί να αποχωρήσει το καλοκαίρι. Πρόθεση της «Ένωσης» είναι να επιβραβεύσει τον Πινέδα με ένα βελτιωμένο συμβόλαιο, μεγαλύτερο σε διάρκεια και να φύγει η συγκεκριμένη οψιόν. Επίσης, οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους και με τον Σίμο Μήτογλου, που έχει συμβόλαιο ως το 2026.

Συμβόλαια δεν λήγουν πέραν των Βίντα και Χατζισαφί, με την παραμονή του Κροάτη να είναι ανοιχτή αλλά ίσως σε έναν όχι τόσο πρώτο ρόλο όσο στην τριετία αυτή που βρίσκεται στην ομάδα, ενώ ο Ιρανός όλα δείχνουν πως θα αποχωρήσει. Επίσης, τελειώνουν τα συμβόλαια των Στάνκοβιτς (που είναι εκτός ομάδας) και Θεοχάρη (που είναι τρίτος τερματοφύλακας αλλά πιθανώς να φύγει).

Από εκεί και πέρα, πάντα ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο πώλησης, εφόσον προκύψουν προτάσεις για κάποιους παίκτες. Στην κατηγορία αυτή ανήκει, για παράδειγμα, ο Νίκλας Ελίασον, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψει κάτι και για τον Λάζαρο Ρότα ή και άλλους ακόμη.

Τέλος, δεδομένη είναι η επιστροφή των Ζίνι και Χρυσόπουλου, που θα αξιολογηθούν από τον προπονητή στην προετοιμασία αλλά το πιθανότερο είναι πως θα έχουν θέση στο ρόστερ της επόμενης περιόδου.

