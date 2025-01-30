Μόνο τα τυπικά απομένουν προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Μανώλη Σιώπη στον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» τα έχουν βρει σε όλα με την Κάρντιφ για τον 30χρονο αμυντικό χαφ και το deal αναμένεται να επισημοποιηθεί άμεσα με τις σχετικές ανακοινώσεις.

Μάλιστα, ο παίκτης θα έρθει στην Αθήνα την Παρασκευή (31/01) στις 10:30 το πρωί, έτσι ώστε να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στους «πράσινους» και να ενσωματωθεί στο σύνολο του Ρουί Βιτόρια.

