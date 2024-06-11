Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Τα key points για να φέρει την σειρά στα ίσια

Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ είναι κρίσιμη για την πορεία προς το πρωτάθλημα και η νίκη είναι… μονόδρομος

μπάσκετ

Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος (83-76), φώναξε «όχι στο ΟΑΚΑ» και πάει στο ΣΕΦ για να πει την τελευταία του κουβέντα. Τι πρέπει να κάνει όμως ο επτάστερος για να φέρει την σειρά στα ίσια;

Ο Γκραντ είναι απαραίτητος για την αμυντική λειτουργία της ομάδας. Με την εμπειρία και την αθλητικότητά του, πρέπει να περιορίσει τους περιφερειακούς του Ολυμπιακού, όπως και στο game 3.

