Πετρίδης: «Αύριο θα φανεί η κατάσταση του Γκριγκόνις - Πιθανά από αρχές Γενάρη επιστρέφει ο Παπαπέτρου»

Το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού AKTOR μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Γιώργος Πετρίδης, ενόψει των εκτός έδρας ματς με Μονακό (20/12) και Αρμάνι (22/12).



Αρχικά, αναφέρθηκε στην κατάσταση του Μάριους Γκριγκόνις: «Θα είναι στην αποστολή ο Γκριγκόνις, θα δούμε αν θα αγωνιστεί με τη Μονακό. Ο Λιθουανός δεν πήγε ούτε στην Καρδίτσα για το All Star Game και έκανε θεραπεία, θα δούμε πως θα είναι στην αυριανή προπόνηση στη Γαλλία. Δεν σημαίνει ότι αν δεν παίξει με τη Μονακό, θα μείνει εκτός και με την Αρμάνι. Πιθανή απουσία του δυσχεραίνει το έργο του τριφυλλιού».

Σχετικά με το πότε αναμένεται η επιστροφή του Ιωάννη Παπαπέτρου, τόνισε: «Πιθανότατα στις αρχές Ιανουαρίου θα επιστρέψει ο Παπαπέτρου. Είναι πολλές υποχρεώσεις μαζεμένες με "διαβολοβδομάδες", οπότε ίσως να μη ρισκάρει ο Αταμάν να τον χρησιμοποιήσει τότε».



Τέλος, τόνισε πως το τσάρτερ του Παναθηναϊκού AKTOR για το ματς με τη Μονακό θα είναι ασφυκτικά γεμάτο, και η ομάδα θα έχει πολλούς φιλάθλους στο πλευρό της να τη στηρίξουν για το δύσκολο ματς.



