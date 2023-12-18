Λογαριασμός
Δεν τιμωρεί τον Ολυμπιακό η Ευρωλίγκα «λόγω της πολύ γρήγορης αντίδρασής του στη ρατσιστική επίθεση»

Την οριστική απόφαση να μην τιμωρήσει τον Ολυμπιακό για τη ρατσιστική επίθεση φιλάθλου προς τον διαιτητή στο ματς με τη Βαλένθια, πήρε η Ευρωλίγκα

Διαιτητές

Την οριστική απόφαση να μην τιμωρήσει τον Ολυμπιακό για τα όσα συνέβησαν την περασμένη Παρασκευής (15/12) στο εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας με αντίπαλο τη Βαλένθια, πήρε τελικώς η Ευρωλίγκα.

Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο ρεπόρτερ των «ερυθρόλευκων», Νίκος Ζέρβας, η διοργανώτρια αρχή αποφάσισε να μην επιβάλει κάποια ποινή στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα για το περιστατικό με τον οπαδό που επιτέθηκε με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς στον διαιτητή της αναμέτρησης, Τζόσεφ Μπισάνγκ.

TAGS: Ολυμπιακός Euroleague
