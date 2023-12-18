Δεν τιμωρεί τον Ολυμπιακό η Ευρωλίγκα «λόγω της πολύ γρήγορης αντίδρασής του στη ρατσιστική επίθεση»

Την οριστική απόφαση να μην τιμωρήσει τον Ολυμπιακό για τα όσα συνέβησαν την περασμένη Παρασκευής (15/12) στο εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας με αντίπαλο τη Βαλένθια, πήρε τελικώς η Ευρωλίγκα.



Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο ρεπόρτερ των «ερυθρόλευκων», Νίκος Ζέρβας, η διοργανώτρια αρχή αποφάσισε να μην επιβάλει κάποια ποινή στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα για το περιστατικό με τον οπαδό που επιτέθηκε με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς στον διαιτητή της αναμέτρησης, Τζόσεφ Μπισάνγκ.

