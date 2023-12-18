Ο Ελ Αραμπί πήρε τ’ όπλο του και ο Ολυμπιακός αγγίζει κορυφή! Με τον Μαροκινό στράικερ να ενεργοποιείται από τον Καρβαλιάλ και να βρίσκει δίχτυα με πέναλτι, οι «ερυθρόλευκοι» έκαμψαν την αντίσταση του αξιόμαχου Πανσερραϊκού (0-1) και επέστρεψαν στις νίκες, όντας πλέον ισόβαθμοι με Παναθηναϊκό-ΑΕΚ και στο -1 από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ.



Δεύτερο σερί ματς, μετά από αυτό με την Μπάτσκα Τοπόλα, που σκοράρει ο Ελ Αραμπί και τρίτο συνολικά φέτος, με τους Πειραιώτες να παίρνουν μια επαγγελματική νίκη και να κρατάνε το μηδέν στην άμυνα μετά από την 11η Νοεμβρίου και το ματς με τον Αστέρα στην Τρίπολη.

Στο 4-2-0 το εκτός έδρας ρεκόρ του Ολυμπιακού, πρώτη εντός έδρας ήττα του Πανσερραϊκού και τέταρτη διαδοχική στο πρωτάθλημα συνολικά!



Με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι δοκιμάζεται την Πέμπτη η ομάδα του Καρβαλιάλ, υποδέχεται την ΑΕΚ αυτή του Πάμπλο Γκαρσία την ίδια ημέρα.



Στο μυαλό του κόουτς



Με διάταξη 3-4-3 παρέταξε τον Πανσερραϊκό ο Πάμπλο Γκαρσία. Στην εστία ο Χόβαν και οι Μπέργκστρομ, Αυλωνίτης, Θυμιάνης στην τριάδα των στόπερ. Δεληγιαννίδης, Πηλέας τα δύο μπακ-χαφ, με τους Ουεντραόγκο, Στάικο στα χαφ. Χατζηστραβός και Μασαρίποφ στα πλάγια, με τον Μπαΐροβιτς στην κορυφή της επίθεσης.



Με 4-2-3-1 κατέβασε τον Ολυμπιακό ο Κάρλος Καρβαλιάλ. Ο Πασχαλάκης στο τέρμα και οι Ροντινέι, Μπιανκόν, Ντόη, Ορτέγκα στην άμυνα. Έσε, Καμαρά στα χαφ και οι Ποντένσε, Φορτούνης, Μασούρας στη μεσοεπιθετική τριάδα. Ο Ελ Κααμπί ήταν ο μοναδικός προωθημένος.



Το ματς



Μπάλα και χώρο στον Ολυμπιακό έδωσε ο Πανσερραϊκός στην εκκίνηση του αγώνα, έχοντας γεμίσει τον άξονά του με ποδοσφαιριστές που δεν επέτρεπαν στους «ερυθρόλευκους» να τον τρυπήσουν κάθετα. Οι παίκτες του Καρβαλιάλ φόρτωναν τις πλευρές, τα ανεβάσματα των Ροντινέι και Ορτέγκα ήταν συνεχόμενα, αλλά αποτέλεσμα δεν έβγαινε, με τους Ποντένσε και Μασούρα να βλέπουν τις ενέργειές τους να μην καταλήγουν σε κάτι καλό επίσης.







Ο Πανσερραϊκός, από τη μεριά του, έπαιζε στο μισό γήπεδο και δεν έβγαινε μπροστά. Είχε μόλις μία καλή φάση, στο 13ο λεπτό με την κεφαλιά του προωθημένου Μπέργκστρεμ την οποία μπλόκαρε ο Πασχαλάκης, και περιορίστηκε στο πώς θα «καταστρέψει» το παιχνίδι των Πειραιωτών. Το κατάφερε, αφού έβγαλε το ημίχρονο με το 0-0 και ο Ολυμπιακός είχε μόλις δύο καλές ευκαιρίες: Πρώτα με το σουτ του Φορτούνη στο 28’ από πλεονεκτικό σημείο που κόντραρε στα σώματα και λίγο αργότερα, στο 37’ με την κεφαλιά του Ελ Κααμπί που δεν βρήκε στόχο.







Ο Πάμπλο Γκαρσία έκανε δύο αλλαγές στο ημίχρονο: Έβγαλε τον Πηλέα που είχε ενοχλήσεις στη μέση και τον Μπαΐροβιτς για λόγους τακτικής, ρίχνοντας στο ματς τους Τομάς, Σοφιανό και έπαιξε με… ψευτοεννιάρι τον Χατζηστραβό. Αντιθέτως, ο Κάρλος Καρβαλιάλ παρέμεινε στους αρχικούς έντεκα που επέλεξε.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να διατηρεί τον έλεγχο και να έχει το πάνω χέρι, ψάχνοντας με υπομονή και γρήγορες συνεργασίες σε μικρό χώρο να διασπάσει τη διπλή ζώνη άμυνας των Σερραίων. Στο 53ο λεπτό οι «ερυθρόλευκοι» άγγιξαν το προβάδισμα, με τον Ροντινέι να κάνει τη σέντρα, η οποία πέρασε απ’ όλους και έφτασε στον Ποντένσε, ο οποίος λίγο έξω από τη μικρή περιοχή και πλάγια αριστερά έκανε κάκιστο τελείωμα και δεν βρήκε εστία. Με τη συμπλήρωση μιας ώρας ο Καρβαλιάλ άλλαξε τη διάταξη σε 4-4-2, ρίχνοντας στο πλάι του Ελ Κααμπί τον Ελ Αραμπί, με τον τελευταίο να ενεργοποιείται πλέον υπό τις οδηγίες του Πορτογάλου κόουτς. Και λίγο αργότερα, δικαιώθηκε!







Προτού γίνει αυτό, όμως, ο Ολυμπιακός χρειάστηκε τον Πασχαλάκη, ο οποίος με γρήγορη έξοδο και σωστά ρεφλέξ, έπεσε στα πόδια του Σοφιανού και δεν του επέτρεψε να σκοράρει από καλό (αλλά και πλάγιο) σημείο μέσα από την περιοχή στο 62’, ενώ οι Πειραιώτες στα… καπάκια έφυγαν στην κόντρα με τρομερό transition αλλά το διαγώνιο τελείωμα του Μασούρα από πλάγια θέση τετ-α-τετ πέρασε ελάχιστα άουτ.







Τελικά, η επιμονή και υπομονή του Ολυμπιακού, όπως και η χρησιμοποίηση για δεύτερο σερί ματς του Ελ Αραμπί, έπιασαν τόπο. Διότι μετά την γρήγορη κυκλοφορία, η μπάλα έφτασε στον Μασούρα που πήγε στο ένας με έναν και ο Δεληγιαννίδης τον ανέτρεψε, με τον Τσαγκαράκη να δείχνει την άσπρη βούλα. Ο πολύπειρος Μαροκινός στράικερ ανέλαβε την εκτέλεση, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία και τον Χόβαν στην αντίθετη για το προβάδισμα των φιλοξενούμενων (0-1).







Το νερό είχε μπει στ’ αυλάκι και το ματς έδειχνε να παίρνει τον δρόμο του. Δεν έμεινε, όμως, στο προβάδισμά του και προσπαθούσε να βρει και δεύτερο γκολ, απειλώντας με Καμαρά στο 71’ και Ελ Κααμπί στο 76’. Και πήγε να κλειδώσει οριστικά το τρίποντο και να διώξει τελείως το άγχος από πάνω του στο 88’, αλλά μετά την εξαιρετική κάθετη του Μασούρα, ο Ελ Αραμπί πέρασε τον Χόβαν και πλάσαρε, όμως ο Θυμιάνης με αυτοθυσία έδιωξε, σε μια φάση που οι «ερυθρόλευκοι» ζήτησαν χέρι και πέναλτι, αλλά Τσαγκαράκης και VAR συμφώνησαν πως ο αμυντικός των Σερραίων είχε βρει την μπάλα με τον ώμο. Τα λεπτά που απέμεναν ήταν λίγα για τον Πανσερραϊκό και δεν έφταναν, με τον Ολυμπιακό να παίρνει το τρίποντο και να βρίσκεται πλέον στο -1 από την κορυφή.



MVP: O Ελ Αραμπί παίρνει τον τίτλο του πολυτιμότερου. Όχι μόνο για το γκολ που σκοράρει, το οποίο ναι μεν είναι με πέναλτι αλλά στο 0-0 η μπάλα ζυγίζει πολύ περισσότερο, αλλά και γιατί από τη στιγμή που μπήκε στο ματς αναστάτωσε την αντίπαλη άμυνα και «γλύκανε» το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ο Μαροκινός είναι καλά και ο Καρβαλιάλ θα τον χρειαστεί αρκετά στη συνέχεια της σεζόν.



Η σφυρίχτρα: Δεν είχε δύσκολες φάσεις να αντιμετωπίσει ο Τσαγκαράκης. Το πέναλτι σε ανατροπή του Μασούρα από τον Δεληγιαννίδη είναι σωστό, ενώ αυτό που ζητάνε οι Πειραιώτες στο 88’ για χέρι του Θυμιάνη φαίνεται να μην είναι, αφού ο αμυντικός των Σερραίων και με τα δύο ριπλέι που έχουμε δει, δείχνει να έχει απομακρύνει με τον ώμο.



ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Πάμπλο Γκαρσία): Χόβαν, Θυμιάνης, Μπέργκστρομ, Δεληγιαννίδης (84' Ντανκερλούι), Αυλωνίτης, Πηλέας (46' Τομάς), Ουεντραόγκο (70' Μορεϊρα), Χατζηστραβός, Σταϊκος, Μασαρίποφ (69' Μούργος), Μπαϊροβιτς (46' Σοφιανός).



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Κάρλος Καρβαλιάλ): Πασχαλάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Ντόη, Ροντινέι, Έσε, Καμαρά, Φορτούνης (89' Αλεξανδρόπουλος), Μασούρας (90' Ρίτσαρντς), Ποντένσε (61' Ελ Αραμπί), Ελ Κααμπί (81' Μπιελ).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.