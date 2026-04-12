Ινίγο Πέρεθ: «Θα υπέγραφα αποκλεισμό από την ΑΕΚ για να σωθούμε»

Η ήττα της Ράγιο από τη Μαγιόρκα έφερε έντονο προβληματισμό, με τον Ινίγo Πέρεθ να δηλώνει πως προτεραιότητα είναι η παραμονή στη La Liga

Πέρεθ

Βαρύ ήταν το «χαστούκι» για τη Ράγιο Βαγεκάνο, που ηττήθηκε 3-0 από τη Μαγιόρκα λίγες ημέρες πριν τη μεγάλη ρεβάνς με την ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Conference League.

Η εικόνα της ομάδας του Ινίγο Πέρεθ προβλημάτισε, ωστόσο αξίζει να σημειωθεί πως ο Ισπανός τεχνικός προχώρησε σε εκτεταμένο rotation, πραγματοποιώντας επτά αλλαγές στην ενδεκάδα, με στόχο να κρατήσει «φρέσκους» βασικούς παίκτες ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης στην Αθήνα.

Παρά τη διαχείριση του ρόστερ, ο Ισπανός τεχνικός δεν θέλησε να σταθεί σε αυτό ως δικαιολογία και μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια μετά το τέλος του αγώνα: «Όταν χάνεις με 3-0, υπάρχουν πολλά να αναλύσεις, αλλά είναι επώδυνο», ανέφερε αρχικά, ξεκαθαρίζοντας: «Δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο να μιλήσουμε για κόπωση. Ήταν καλύτεροι, δεν ελέγξαμε το παιχνίδι».

Ο Πέρεθ στάθηκε και στη νοοτροπία της ομάδας του, απορρίπτοντας κάθε άλλοθι: «Αν χρησιμοποιούμε τα συνεχόμενα παιχνίδια ως δικαιολογία, κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας».

Ωστόσο, η πιο ηχηρή του τοποθέτηση ήρθε όταν ρωτήθηκε για το τι προτιμά ανάμεσα σε Ευρώπη και παραμονή: «Αν μου εγγυηθείτε ότι χάνοντας την Πέμπτη θα σωθούμε, το υπογράφω τώρα. Προτιμώ να παραμείνουμε».

Μια δήλωση που αποτυπώνει πλήρως τις προτεραιότητες της Ράγιο, αλλά και το μέγεθος της πίεσης που υπάρχει στο πρωτάθλημα. Με αυτό, λοιπόν, το υπόβαθρο και έχοντας φροντίσει να «φρεσκάρει» την ομάδα του, ο Πέρεθ στρέφει πλέον όλη την προσοχή στη μάχη της Αθήνας.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: ΑΕΚ Conference League
