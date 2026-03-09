Ξαναμπαίνει σταδιακά ο Τσιριβέγια στον Παναθηναϊκό

Ο Πέδρο Τσιριβέγια άφησε στην άκρη το ατομικό πρόγραμμα που ακολουθούσε τις προηγούμενες ημέρες και συμμετείχε σε μέρος της κανονικής προπόνησης του Παναθηναϊκού στο Κορωπί, το μεσημέρι της Δευτέρας.

Στην έναρξη της προετοιμασίας για το παιχνίδι με την Μπέτις, όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα της αναμέτρησης στη Βοιωτία έκαναν αποθεραπεία, ενώ ατομικό ακολούθησαν οι Ντέσερς και Κώτσιρας, με τον Πάλμερ–Μπράουν να συνεχίζει θεραπεία.

Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, ακολούθησαν σέντρες και τελειώματα, και η προπόνηση ολοκληρώθηκε με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Πηγή: skai.gr

