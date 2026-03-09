Ανατροπή γενεθλίων κόντρα στην Κηφισιά και νίκη-ανάσα για τον Παναιτωλικό

Ιδανικά συνδύασε τη μεγάλη γιορτή των 100 χρόνων ιστορίας του ο Παναιτωλικός, καθώς επικράτησε 2-1 της Κηφισιάς στο Αγρίνιο για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League, παίρνοντας ένα πολύτιμο τρίποντο στη μάχη της παραμονής.

Σε μια βραδιά με εορταστική ατμόσφαιρα και κατάμεστες εξέδρες, οι Αγρινιώτες έδειξαν χαρακτήρα και ανέτρεψαν το εις βάρος τους σκορ, χαρίζοντας στον κόσμο τους μια νίκη με ξεχωριστή σημασία. Παρότι η Κηφισιά προηγήθηκε με τον Πόμπο, ο Παναιτωλικός αντέδρασε πριν από την ανάπαυλα και με τα γκολ των Φάρλεϊ Ρόσα και Ματσάν γύρισε το παιχνίδι.

Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου εκμεταλλεύτηκε την ένταση και την πίεση που άσκησε μετά το 20ο λεπτό, παίρνοντας τον έλεγχο του αγώνα και φτάνοντας σε μια δίκαιη ανατροπή που «ζέστανε» ακόμη περισσότερο το ήδη πανηγυρικό κλίμα στο Αγρίνιο. Με τη νίκη αυτή ο Παναιτωλικός ανέβηκε στους 24 βαθμούς, πιάνοντας την Κηφισιά στη βαθμολογία και κάνοντας ένα σημαντικό βήμα στη μάχη για την παραμονή.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Γιάννης Αναστασίου παρέταξε τον Παναιτωλικό με 4-2-3-1 και τον Κουτσερένκο κάτω από τα δοκάρια, με τους Γκράναθ, Κόγιτς, Μλάντεν και Αποστολόπουλο να αποτελούν την τετράδα της άμυνας. Μπουχαλάκης-Εστέμπαν το δίδυμο στα χαφ, με τον Λομπάτο στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Φάρλεϊ στο αριστερό και τον Ματσάν πίσω από τον προωθημένο Μπάτζι.

Ίδιο σύστημα και για τον Σεμπάστιαν Λέτο, ο οποίος ξεκίνησε με τον Ραμίρεζ στην εστία και τους Κονατέ, Σόουζα, Πέτκοφ και Λαρουσί στην άμυνα. Ο Πέρεθ μαζί με τον Αμανί στον άξονα, με τον Νούνελι στο δεξί φτερό, τον Αντόνισε στο αριστερό και τον Πόμπο σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Χριστόπουλο.

Το ματς:

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι και έδειξαν από νωρίς τις διαθέσεις τους. Με καλή κυκλοφορία της μπάλας και προσπάθειες κυρίως από την αριστερή πλευρά, όπου συνεργάζονταν οι Λαρουσί, Αντόνισε και Πόμπο, κατάφεραν να ελέγξουν τον ρυθμό στα πρώτα λεπτά. Μάλιστα, στο 3' βρήκαν δίχτυα με τον Χριστόπουλο, όμως το γκολ ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ.

Η πίεση της Κηφισιάς απέδωσε τελικά στο 20ο λεπτό, όταν μετά από ωραία συνεργασία από τα δεξιά και γύρισμα του Νούνελι, ο Πόμπο εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας του Παναιτωλικού και τα λάθη των Γκράναθ και Εστέμπαν και άνοιξε το σκορ από το ύψος του πέναλτι για το 0-1.



Από εκείνο το σημείο και μετά, όμως, το παιχνίδι άλλαξε μορφή. Ο Παναιτωλικός ανέβασε σημαντικά την ένταση στο πρέσινγκ και στα μαρκαρίσματα, πιέζοντας ψηλά και αναγκάζοντας τους φιλοξενούμενους σε λάθη κοντά στην περιοχή τους. Οι Αγρινιώτες άρχισαν να παίρνουν μέτρα στο γήπεδο και να δημιουργούν ευκαιρίες, με τον Ραμίρεζ να πραγματοποιεί σημαντική επέμβαση στο 26' στο σουτ του Λομπάτο.

Η πίεση απέδωσε καρπούς στο 34', όταν ο Φάρλεϊ Ρόσα βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και με ωραίο αριστερό σουτ έστειλε την μπάλα στην κλειστή γωνία του Ραμίρεζ για το 1-1. Ο Παναιτωλικός συνέχισε να πιέζει και λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου ολοκλήρωσε την ανατροπή. Στο 45+1', μετά από κεφαλιά πάσα του Μπάτζι, ο Ματσάν έφυγε στην πλάτη της άμυνας, μπήκε στην περιοχή και με δυνατό σουτ νίκησε τον Ραμίρεζ για το 2-1, βάζοντας «φωτιά» στις εξέδρες του Αγρινίου λίγο πριν την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Κηφισιά προσπάθησε να ανεβάσει ρυθμό και να αντιδράσει, παίρνοντας περισσότερα μέτρα στο γήπεδο και πιέζοντας την άμυνα του Παναιτωλικού. Οι φιλοξενούμενοι κυκλοφόρησαν καλύτερα την μπάλα και απείλησαν κυρίως με προσπάθειες των Πόμπο και Λαρουσί, χωρίς όμως να βρουν τον δρόμο προς την εστία του Κουτσερένκο.

Από την άλλη πλευρά, οι Αγρινιώτες προσπάθησαν να «χτυπήσουν» στην κόντρα και μάλιστα στο 62' έφτασαν κοντά σε τρίτο γκολ, όταν το δυνατό σουτ του Λομπάτο δυσκόλεψε τον Ραμίρεζ, με τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς να αποκρούει ασταθώς, αλλά στη συνέχεια να προλαβαίνει τον Μπάτζι και να του βάζει το στοπ πριν εκείνος στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Η Κηφισιά συνέχισε να πιέζει και στο 81' φάνηκε να φέρνει το ματς στα ίσα με τον Ταβάρες, ο οποίος σκόραρε μετά από ωραία ατομική ενέργεια και φέρνοντας μπροστά την μπάλα με το τακουνάκι. Ωστόσο, έπειτα από εξέταση της φάσης του VAR Τσακαλίδη και on field review από τον Τζήλο, το γκολ ακυρώθηκε για χέρι του εξτρέμ των φιλοξενούμενων, διατηρώντας το 2-1 υπέρ του Παναιτωλικού.

Στα τελευταία λεπτά το παιχνίδι απέκτησε ένταση, με την Κηφισιά να πιέζει για την ισοφάριση και τον Παναιτωλικό να προσπαθεί να διαχειριστεί το προβάδισμά του. Παρά την αποβολή του Μπάτζι στις καθυστερήσεις, οι γηπεδούχοι άντεξαν μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και κράτησαν τη μεγάλη νίκη μπροστά στον κόσμο τους, στήνοντας μια αξέχαστη βραδιά για τα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου.

