Πέντε ΟΠΑΠ Champions στην ελληνική αποστολή για το Παρίσι

Ραντεβού στο Παρίσι δίνουν πέντε ΟΠΑΠ Champions για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες, που θα πραγματοποιηθούν 26 Ιουλίου με 11 Αυγούστου και 28 Αυγούστου με 8 Σεπτεμβρίου, αντίστοιχα. Απόστολος Χρήστου, Μιχάλης Αναστασάκης, Ευαγγελία Αναστασιάδου, Παναγιώτα Δόση και Νίκος Παπαγγελής, έχοντας τον ΟΠΑΠ στο πλευρό τους, υπόσχονται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και να φέρουν καλά αποτελέσματα.

Για τον πρωταθλητή της κολύμβησης Απόστολο Χρήστου, οι εφετινοί Ολυμπιακοί Αγώνες θα είναι η τρίτη συμμετοχή του στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση. Στόχος του είναι να ξεπεράσει τον εαυτό του και να αγωνιστεί χωρίς λάθη.

Ο Απόστολος Χρήστου

Παρών για τρίτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες θα είναι και ο σφυροβόλος Μιχάλης Αναστασάκης, ο οποίος ήταν μέλος της Εθνικής Ομάδας στις διοργανώσεις του Ρίο και του Τόκιο. Ευχή του για το Παρίσι είναι να κάνει τη βολή που θα τον φέρει στο βάθρο.

Η πρωταθλήτρια της κωπηλασίας Ευαγγελία Αναστασιάδου, η οποία βρίσκεται ήδη στο Παρίσι και έχει κατακτήσει την κορυφή της Ευρώπης, θέλει να φτάσει ακόμη πιο ψηλά στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Το βάπτισμα του πυρός θα πάρει η πρωταθλήτρια τους ύψους Παναγιώτα Δόση, η οποία θα συμμετάσχει για πρώτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο Μιχάλης Αναστασάκης

Με την εμπειρία των Παραολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, ο πρωταθλητής της ποδηλασίας Νίκος Παπαγγελής θέλει να κάνει στο Παρίσι τον καλύτερο αγώνα της καριέρας του μέχρι σήμερα.

Ευχές για καλή επιτυχία από τον ΟΠΑΠ

Λίγες ημέρες πριν αναχωρήσουν για το Παρίσι, οι ΟΠΑΠ Champions βρέθηκαν στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΑΠ, όπου τους υποδέχθηκαν θερμά η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της εταιρείας και τους ευχήθηκαν καλή επιτυχία στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες. Στο πλευρό τους βρέθηκαν και οι αθλητές Γεωργία Δεσπολλάρη, Δέσποινα Γεωργιάδου, Σεμέλη Ζαρμακούπη, Σπυριδούλα Καρύδη, Κορίνα Πολίτη και Νάσος Βασαλάκης, οι οποίοι επίσης υποστηρίζονται από το χορηγικό πρόγραμμα ΟΠΑΠ Champions.

Η Ευαγγελία Αναστασιάδου

Κατά την επίσκεψή τους στα γραφεία του ΟΠΑΠ, οι αθλητές παρέλαβαν και τα νέα καινοτόμα ρούχα των ΟΠΑΠ Champions, στα οποία εμφανίζεται το lοgo της ομάδας και με την μορφή braille.

Μάλιστα, μετά την επίσκεψή τους στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΑΠ, οι ΟΠΑΠ Champions είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν από κοντά τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας μπάσκετ απέναντι στη Δομινικανή Δημοκρατία στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και να ευχηθούν καλή επιτυχία στη γαλανόλευκη, η οποία, με τη στήριξη όλων, τα κατάφερε και προκρίθηκε στο Παρίσι.

Η Παναγιώτα Δόση

Ο Νίκος Παπαγγελής

Οι ΟΠΑΠ Champions με τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΠΑΠ, Οδυσσέα Χριστοφόρου, την Chief Legal, Regulatory & Compliance Officer του ΟΠΑΠ, Νάνση Βέρρα, τον Chief Marketing Officer του ΟΠΑΠ, Γιάννη Ρόκκα, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΠΑΠ, Jan Karas, τον Head of Sponsorships του ΟΠΑΠ, Γιώργο Ζούμα, τον Chief Operation Officer του ΟΠΑΠ, Ματθαίο Ματθαίου, την Chief People Officer, Αχίλλεια Κοντού και τον Chief Retail Officer του ΟΠΑΠ, Ηλία Κατσαρό

Οι ΟΠΑΠ Champions Μιχάλης Αναστασάκης, Νίκος Παπαγγελής, Δέσποινα Γεωργιάδου, Κορίνα Πολίτη, Σεμέλη Ζαρμακούπη και Νάσος Βασαλάκης στον αγώνα της Εθνικής Ομάδας μπάσκετ απέναντι στη Δομινικανή Δημοκρατία

