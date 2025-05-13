Έμαθε αντιπάλους στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ η Εθνική μας

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 27 Αυγούστου έως τις 12 Σεπτεμβρίου του 2027 στο Κατάρ!



Σε μια λαμπρή τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Ντόχα, η Εθνική μας, η οποία είχε τοποθετηθεί στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας, έμαθε ότι θα βρεθεί στον 2ο όμιλο των ευρωπαϊκών προκριματικών, μαζί με Μαυροβούνιο, με όποια εκ των Βόρεια Μακεδονία ή Ρουμανία ή Ουγγαρία περάσει από τον προ-προκριματικό γύρο και με την Πορτογαλία.

Οι τρεις πρώτες ομάδες του κάθε ομίλου θα πάρουν την πρόκριση στη δεύτερη φάση των προκριματικών, στην οποία θα μεταφέρουν τα προηγούμενα αποτελέσματά τους. Στη δεύτερη φάση, και σε περίπτωση που καταφέρει να πάρει την πρόκριση, η Εθνική μας θα τεθεί αντιμέτωπη με όποιες προκριθούν από τον 1ο όμιλο, διεκδικώντας ξανά μία από τις τρεις πρώτες θέσεις, έτσι ώστε να πάρει και το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο.



Οι αγώνες των δύο προκριματικών φάσεων θα γίνουν σε έξι διαφορετικά παράθυρα, που θα ξεκινήσουν τον Νοέμβριο του 2025 και θα ολοκληρωθούν τον Μάρτιο του 2027, με 12 συνολικά ευρωπαϊκές χώρες να παίρνουν την πρόκριση για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αναλυτικά οι όμιλοι των ευρωπαϊκών προκριματικών:

1ος: Ισπανία, Γεωργία, Σλοβακία/Ελβετία/Ουκρανία, Δανία/Νορβηγία/Κροατία

2ος: Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία/Ρουμανία/Ουγγαρία, Πορτογαλία

3ος: Σερβία, Τουρκία, Βοσνία, Σλοβακία/Σλοβενία/Ουκρανία

4ος: Ιταλία, Λιθουανία, Μεγάλη Βρετανία, Ισλανδία

5ος: Γερμανία, Δανία/Νορβηγία/Κροατία, Ισραήλ, Κύπρος

6ος: Λετονία, Πολωνία, Δύο εκ των Ολλανδίας/Αυστρίας/Βουλγαρίας

7ος: Γαλλία, Φινλανδία, Βέλγιο, Β. Μακεδονία/Ρουμανία/Ουγγαρία

8ος: Σλοβενία, Τσεχία, Εσθονία, Σουηδία

