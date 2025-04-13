Στο πλευρό της Ferrari ο θρύλος της Λίβερπουλ, Στίβεν Τζέραρντ

Το απόγευμα της Κυριακής (13/04, 18:00), θα σβήσουν τα φώτα στην πίστα του Σακχίρ και θα ξεκινήσει το 4ο Grand Prix της φετινής σεζόν της Formula 1 στο Μπαχρέιν.

Λίγο πριν τον αγώνα, ο θρύλος της Λίβερπουλ και του αγγλικού ποδοσφαίρου, Στίβεν Τζέραντ, έδωσε το «παρών» στο... άντρο της Ferrari και στο γκαράζ της ιταλικής ομάδας, συνομιλώντας με ανθρώπους της Scuderia και βγάζοντας φωτογραφίες μπροστά από το μονοθέσιο του Σαρλ Λεκλέρ.

Steven Gerrard in the garage this weekend 🤩 pic.twitter.com/Tp4JyMM78I — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) April 13, 2025

