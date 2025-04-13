Λογαριασμός
Στο πλευρό της Ferrari ο θρύλος της Λίβερπουλ, Στίβεν Τζέραρντ

Ο θρύλος της Λίβερπουλ, Στίβεν Τζέραντ, βρέθηκε στο... άντρο της Ferrari, λίγο πριν την έναρξη του Grand Prix του Μπαχρέιν

Τζέραρντ

Το απόγευμα της Κυριακής (13/04, 18:00), θα σβήσουν τα φώτα στην πίστα του Σακχίρ και θα ξεκινήσει το 4ο Grand Prix της φετινής σεζόν της Formula 1 στο Μπαχρέιν.

Λίγο πριν τον αγώνα, ο θρύλος της Λίβερπουλ και του αγγλικού ποδοσφαίρου, Στίβεν Τζέραντ, έδωσε το «παρών» στο... άντρο της Ferrari και στο γκαράζ της ιταλικής ομάδας, συνομιλώντας με ανθρώπους της Scuderia και βγάζοντας φωτογραφίες μπροστά από το μονοθέσιο του Σαρλ Λεκλέρ.

Πηγή: sport-fm.gr

