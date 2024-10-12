Παυλίδης: «Πρέπει να βάλουμε τα κομμάτια στη σειρά γιατί έτσι είναι η ζωή»

Την πεποίθηση πως αυτός και οι συμπαίκτες του είναι αναγκασμένοι να βάλουν σε μια σειρά τα κομμάτια, μετά τον θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ, εξέφρασε ο Βαγγέλης Παυλίδης.

Ο Έλληνας στράικερ που ήταν και ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη σπουδαία νίκη επί της Αγγλίας, τόνισε πως οι διεθνείς δεν μπορούσαν να δείξουν τι νιώθουν στο «Γουέμπλεϊ» γιατί ούτε και οι ίδιοι ήξεραν τι νιώθουν! Σημείωσε, όμως, πως μέσα τους ήταν χαρούμενοι διότι έκαναν μια εξαιρετική εμφάνιση προς τιμήν του άλλοτε συμπαίκτη τους.

Όσον αφορά τον αγώνα με την Ιρλανδία συνέστησε την προσοχή όλων, λέγοντας πως μετά από μεγάλα αποτελέσματα μπορείς να την πατήσεις…

Για το ματς με την Αγγλία και το διήμερο μετά τον θάνατο του Μπάλντοκ: «Η αλήθεια είναι ότι όλο το διήμερο ήταν πάνω κάτω στα συναισθήματα. Έπρεπε να τα αντιμετωπίσουμε, ήταν δύσκολο για την ομάδα και την Ελλάδα. Είμαστε επαγγελματίες και έπρεπε να παίξουμε τον αγώνα. Έπρεπε να παίξουμε για τον Γιώργο και να καταθέσουμε την ψυχή μας. Πέραν του αποτελέσματος κάναμε καλή εμφάνιση και μέσα μας χαρήκαμε γιατί την κάναμε για τον Γιώργο. Δεν μπορούσαμε να δείξουμε τι νιώθουμε γιατί δεν ξέραμε τη νιώθουμε. Πρέπει να βάλουμε τα κομμάτια στη σειρά γιατί έτσι είναι η ζωή και πρέπει να προχωρήσουμε».

Για το ματς με την Ιρλανδία: «Πιστεύω είναι μία καλή ομάδα και έχει καλούς παίκτες. Τα δίνει όλα και οι παίκτες τρέχουν και μαρκάρουν. Στα προηγούμενα ματς είχαμε θετικά αποτελέσματα και αυτό ψάχνουμε τώρα, για να εξαργυρώσουμε ότι έγινε στην Αγγλία».

Για το πόσο σπουδαίο είναι να έχει τόσους μεγάλους επιθετικούς η Εθνική: «Σίγουρα όλοι οι παίκτες είναι σημαντικοί για την ομάδα μας. Πιστεύω ότι σε πολλές θέσεις έχουμε ποικιλία παικτών και για αυτό δείχνει καλό πρόσωπο η ομάδα. Είμαστε ένα δυνατό σύνολο παικτών».

Για το σερί νικών και αν υπάρχει πίεση: «Σίγουρα μετά από μεγάλες νίκες την έχουμε πατήσει. Το γκρουπ είναι συγκεντρωμένο για το παιχνίδι. Το ματς στην Αγγλία ήταν δύσκολο λόγω του αντιπάλου και του Γιώργου»

Για την εμπιστοσύνη του κόσμου: «Είναι το πιο σημαντικό για μία εθνική να βλέπει γεμάτα γήπεδα. Ο κόσμος διψάει για μεγάλη διοργάνωση και ελπίζω να καταλαβαίνει ότι δίνουμε τα πάντα, γιατί τον θέλουμε δίπλα μας. Δημιουργεί δυσκολίες στους αντιπάλους».

