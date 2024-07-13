Πάτησε Κύπρο ο Ελ Αραμπί και αποθεώθηκε από φίλους του ΑΠΟΕΛ

Τα τυπικά απομένουν για να γίνει παίκτης του ΑΠΟΕΛ ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί.

Την Παρασκευή οι πρωταθλητές Κύπρου ανακοίνωσαν τη συμφωνία τους με τον Μαροκινό φορ, ο οποίος την περασμένη πενταετία αγωνίστηκε με μεγάλη επιτυχία στον Ολυμπιακό.

Σήμερα πάτησε στη Μεγαλόνησο ο 37χρονος επιθετικός ώστε να σφραγίσει τη μετακίνησή του στους «γαλαζοκίτρινους». Στο αεροδρόμιο τον περίμεναν κάποιοι φίλοι της ομάδας και τον αποθέωσαν.

Ο ΑΠΟΕΛ θα αποτελέσει τον 6ο σταθμό στην επαγγελματική καριέρα του άλλοτε διεθνή άσου, καθώς ξεκίνησε από την Καέν (2008-11) και ακολούθησαν Αλ Χιλάλ (2011-12), Γρανάδα (2012-16) και Αλ Ντουχαΐλ (2016-19) πριν υπογράψει στον Ολυμπιακό (2019-24). Με τους Πειραιώτες αγωνίστηκε σε 225 ματς, σκόραρε 94 φορές, ενώ μοίρασε 25 ασίστ. Κατέκτησε τρία πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο και πριν λίγους μήνες το Conference League.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.