Πάτησε Κύπρο ο Ελ Αραμπί και αποθεώθηκε από φίλους του ΑΠΟΕΛ

Στην Κύπρο ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί. Έτοιμος να σφραγίσει τη συμφωνία του με τον ΑΠΟΕΛ είναι ο μέχρι πρότινος επιθετικός του Ολυμπιακού, ο οποίος πάτησε στη Μεγαλόνησο και αποθεώθηκε στο αεροδρόμιο

Ελ Αραμπί ΑΠΟΕΛ

Τα τυπικά απομένουν για να γίνει παίκτης του ΑΠΟΕΛ ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί.

Την Παρασκευή οι πρωταθλητές Κύπρου ανακοίνωσαν τη συμφωνία τους με τον Μαροκινό φορ, ο οποίος την περασμένη πενταετία αγωνίστηκε με μεγάλη επιτυχία στον Ολυμπιακό.

Σήμερα πάτησε στη Μεγαλόνησο ο 37χρονος επιθετικός ώστε να σφραγίσει τη μετακίνησή του στους «γαλαζοκίτρινους». Στο αεροδρόμιο τον περίμεναν κάποιοι φίλοι της ομάδας και τον αποθέωσαν.

Ο ΑΠΟΕΛ θα αποτελέσει τον 6ο σταθμό στην επαγγελματική καριέρα του άλλοτε διεθνή άσου, καθώς ξεκίνησε από την Καέν (2008-11) και ακολούθησαν Αλ Χιλάλ (2011-12), Γρανάδα (2012-16) και Αλ Ντουχαΐλ (2016-19) πριν υπογράψει στον Ολυμπιακό (2019-24). Με τους Πειραιώτες αγωνίστηκε σε 225 ματς, σκόραρε 94 φορές, ενώ μοίρασε 25 ασίστ. Κατέκτησε τρία πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο και πριν λίγους μήνες το Conference League.

