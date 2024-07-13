Ψάχνεται για Αραούχο ο Άρης

Μια εξαιρετική περίπτωση παλεύει ο Άρης. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι «κίτρινοι» έχουν έρθει σε επαφή με την πλευρά του Σέρχιο Αραούχο, θέλοντας να διαπιστώσουν το «στάτους» και τα «θέλω» του Αργεντινού ποδοσφαιριστή.

Ο έμπειρος επιθετικός αποτελεί εδώ και μερικές εβδομάδες παρελθόν από την ΑΕΚ, αφού το συμβόλαιό του δεν ανανεώθηκε. Κάπως έτσι, αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, ενώ η προσπάθεια επιστροφής στη Λας Πάλμας έπεσε στο κενό.

Ο Αραούχο αρέσει στον Άκη Μάντζιο, ο οποίος εξετάζει διάφορες περιπτώσεις για την ενίσχυση στην επίθεση και ο Αργεντινός είναι μία από αυτές. Μάλιστα, εκτός από τις ικανότητές του, ο Αραούχο κάνει «κλικ» λόγω και της προσωπικότητάς του.

Στα 32 του, ο «Τσίνο» δεν κατάφερε τη φετινή σεζόν να αποτελέσει βασική επιλογή του Ματίας Αλμέιδα, έχοντας να αντιμετωπίσει ζητήματα τραυματισμού. Στα χρόνια του στην Ελλάδα, φόρεσε 179 φορές την κιτρινόμαυρη φανέλα, όντας και αρχηγός της ΑΕΚ.

Σε αυτά τα παιχνίδια σκόραρε 48 φορές, ενώ μοίρασε και 25 ασίστ. Έχει αγωνιστεί επίσης και σε Λας Πάλμας, Μπόκα Τζούνιορς, Μπαρτσελόνα Β και Τίγκρε, ενώ έχει υπάρξει διεθνής με τους μικρούς της Αργεντινής.

