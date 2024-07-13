Ο Λαμίν Γιαμάλ έκλεισε τα 17 - Τα ρεκόρ του κι αυτά που «απειλεί» στον τελικό του Euro

Η Μπαρτσελόνα, η Εθνική Ισπανίας, οικογένεια, συμπαίκτες φίλοι ευχήθηκαν σήμερα 17 Ιουλίου του 2024 τα «χρόνια πολλά» στον Λαμίν Γιαμάλ.

Πριν από 17 χρόνια το «παιδί-θαύμα» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου ήρθε στη ζωή, ο Λιονέλ Μέσι τον έκανε μπάνιο, οι γονείς του τον μεγάλωσαν με πολλές στερήσεις, αλλά δεν του στάθηυκαν εμπόδιο στη μςγάλη του επιθυμία: Να παίξει ποδόσφαιρο!

Και 17 χρόνια μετά ή, για να ακριβολογούμε, «περπατώντας» προς τα 17, ο απίθανος αυτός πιτσιρικάς έχει καταφέρει να κάνει «πράγματα και θαύματα» στο ποδόσφαιρο. Τόσο με την φανέλα της ομάδας του (Μπαρτσελόνα), όσο και με αυτή της εθνικής Ισπανίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Γερμανίας, η «αυλαία» του οποίου θα πέσει το βράδυ της Κυριακής (14/7, 22:00) με το μεγάλο τελικό του τουρνουά.

Εκεί, όπου εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου, θα βρεθεί στην ενδεκάδα της «φούρια ρόχα» και ο Γιαμάλ φιλοδοξώντας να την οδηγήσει στο ευρωπαϊκό... Έβερεστ και γιατί όχι, να επιδιώξει να «γράψει» ένα-δυο ρεκόρ ακόμη!

Τι έχει κάνει μέχρι τώρα ο 17χρονος Ισπανός σταρ στην καριέρα του

Είναι ο:



-Μικρότερος σε ηλικία παίκτης που συμμετείχε σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: 16 ετών και 338 ημερών (Ισπανία 3-0 Κροατία στις 15/6/2024)

-Μικρότερος σε ηλικία σκόρερ σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: 16 ετών και 362 ημερών (Ισπανία 2-1 Γαλλία στις 9/7/2024)

-Μικρότερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής που έπαιξε σε ημιτελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκοσμίου Κυπέλλου: 16 ετών και 362 ημερών (Ισπανία 2-1 Γαλλία στις 9/7/2024)

-Μικρότερος σε ηλικία σκόρερ των προκριματικών Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος: 16 ετών και 57 ημερών (Γεωργία 1-7 Ισπανία στις 8/9/2023)

-Ο δεύτερος νεαρότερος παίκτης που έχει παίξει ποτέ σε αγώνα UEFA Champions League, έχοντας κάνει το ντεμπούτο του με την Μπαρτσελόνα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης σε ηλικία μόλις 16 ετών και 68 ημερών.

-Έχει αγωνιστεί και στους 6 αγώνες της Ισπανίας στο EURO 2024, ξεκινώντας σε όλους εκτός από το τρίτο ματς της φάσης των ομίλων εναντίον της Αλβανίας. Μετρά έως τώρα ένα γκολ και τρεις ασίστ.

Τα ρεκόρ που θέλει να «σπάσει» την Κυριακή

-Ο τελικός του τρέχοντος τουρνουά θα διεξαχθεί μόλις μια μέρα μετά τα 17α γενέθλιά του, πράγμα που σημαίνει ότι εκτός απρόοπτου θα «σπάσει» το ρεκόρ που κατέχει ο Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος ήταν 18 ετών και 328 ημερών όταν έπαιξε με την Πορτογαλία στη νίκη επί της Γαλλίας στον τελικό του 2016.

-Ο μικρότερος σε ηλικία παίκτης που σκόραρε σε τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είναι ο Πιέτρο Αναστάσι, ο οποίος ήταν 20 ετών και 64 ημερών με το δεξί βολέ έξω από την περιοχή, διπλασιάζοντας το προβάδισμα της Ιταλίας εναντίον της Γιουγκοσλαβίας στον επαναληπτικό τελικό του 1968 στη Ρώμη.

Να σημειωθεί ότι ο μικρότερος σε ηλικία παίκτης που συμμετείχε σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου ήταν ο Βραζιλιάνος επιθετικός Πελέ, ο οποίος ήταν μόλις 17 ετών και 249 ημερών όταν έπαιξε στη νίκη της Βραζιλίας με 5-2 επί της Σουηδίας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1958 (πέτυχε δύο γκολ).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.