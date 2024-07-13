Χάνει τους Ολυμπιακούς ο Γιόβιτς για τη Σερβία

Με μία πολύ σημαντική απουσία θα παραταχθεί πιθανότατα η Σερβία στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Γαλλίας.

Ο λόγος για τον Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αστράγαλο και πιθανότατα δεν θα προλάβει να είναι έτοιμος για το τουρνουά, στερώντας μία πολύτιμη λύση από την ομάδα του.

Ο 21χρονος NBAer τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης στην offseason και το επόμενο διάστημα φορουσε ειδική μπότα. Η ελπίδα ήταν ότι θα ανακάμψει εγκαίρως για να παίξει στους Ολυμπιακούς, αλλά εν τέλει φαίνεται θα χάσει τους αγώνες του φετινού καλοκαιριού.

Ο φόργουορντ των Μαϊάμι Χιτ έκανε πολύ καλή εμφάνιση στο Παγκόσμιο Κύπελλο το περασμένο καλοκαίρι, έχοντας κατά μέσο όρο 10,1 πόντους, τρία ριμπάουντ και 2,6 ασίστ στο δρόμο της Σερβίας για το ασημένιο μετάλλιο.

Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2023/24 του ΝΒΑ, έπαιξε 46 παιχνίδια κανονικής περιόδου, με μέσο όρο 7,7 πόντους, 4,2 ριμπάουντ και δύο ασίστ, και πέντε αγώνες playoffs όπου είχε μέσο όρο 9,4 πόντους, 6,6 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ.

