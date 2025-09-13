Παρέμβαση ΕΟΚ για την ανάρτηση της Τουρκίας-Απολογήθηκαν και την απέσυραν

Έστω κι αργά, η τουρκική ομοσπονδία αντιλήφθηκε το λάθος της και απέσυρε μια αναμφισβήτητα προκλητική και έξω από τα αθλητικά όρια ανάρτηση.

Στα social media της τουρκικής ομοσπονδίας μετά τη νίκη επί της Ελλάδας στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ ανέβηκε μια φωτογραφία με τον Τζέντι Όσμαν να καρφώνει και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να προσεύχεται, σε δύο εντελώς διαφορετικά στιγμιότυπα μεταξύ τους, με τη λεζάντα. «Κανένα Έλεος».

Η ΕΟΚ αντέδρασε με επίσημη διαμαρτυρία προς την τουρκική ομοσπονδία για το ποστ και οι Τούρκοι ζήτησαν συγνώμη. Έδωσαν εντολή να κατέβει η ανάρτηση υποστηρίζοντας ότι έγινε χωρίς δική τους γνώση και έγκριση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.