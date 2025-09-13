Λογαριασμός
Παρέμβαση ΕΟΚ για την ανάρτηση της Τουρκίας-Απολογήθηκαν και την απέσυραν

Η τουρκική ομοσπονδία κατέβασε την τουρκική ανάρτηση που είχε κάνει στα social media μετά τη νίκη επί της Ελλάδας στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ μετά από παρέμβαση της ΕΟΚ

Ελλάδα - Τουρκία

Έστω κι αργά, η τουρκική ομοσπονδία αντιλήφθηκε το λάθος της και απέσυρε μια αναμφισβήτητα προκλητική και έξω από τα αθλητικά όρια ανάρτηση.

Στα social media της τουρκικής ομοσπονδίας μετά τη νίκη επί της Ελλάδας στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ ανέβηκε μια φωτογραφία με τον Τζέντι Όσμαν να καρφώνει και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να προσεύχεται, σε δύο εντελώς διαφορετικά στιγμιότυπα μεταξύ τους, με τη λεζάντα. «Κανένα Έλεος».

Η ΕΟΚ αντέδρασε με επίσημη διαμαρτυρία προς την τουρκική ομοσπονδία για το ποστ και οι Τούρκοι ζήτησαν συγνώμη. Έδωσαν εντολή να κατέβει η ανάρτηση υποστηρίζοντας ότι έγινε χωρίς δική τους γνώση και έγκριση.

Πηγή: sport-fm.gr

