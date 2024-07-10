Παρελθόν από τον Βόλο μετά από έξι μήνες ο Ράσιτς

Έξι μήνες και… μια ημέρα κράτησε η συνεργασία του Βόλου με τον Λούκα Ράσιτς.

Με την ομάδα της Μαγνησίας να ανακοινώνει σήμερα (10/07) τη λύση του συμβολαίου του Δανού κεντρικού αμυντικού.

Ο Ράσιτς αποκτήθηκε από τον Βόλο στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο της περασμένης σεζόν, για να καταγράψει έκτοτε επτά συμμετοχές.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου της με τον Λούκα Ράσιτς, τον οποίο ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.