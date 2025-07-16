Παρελθόν από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Τρέβιον Γουίλιαμς

Παρελθόν από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ αποτελεί και επίσημα από το βράδυ της Τετάρτης (16/07) ο Τρέβιον Γουίλιαμς.

Η «ομάδα του λαού» ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας των δύο πλευρών, ευχαριστώντας τον 25χρονο Αμερικανό σέντερ για την προσφορά του στον σύλλογο τους τελευταίους οκτώ μήνες.

Στην παρθενική του σεζόν στην Ευρωλίγκα, την οποία και μοίρασε με τη Μακάμπι και την Άλμπα, κατέγραψε 9.8 πόντους, 6,5 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ κατά μέσο όρο σε σύνολο 32 αγώνων.

