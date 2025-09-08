Μπουένος Άιρες: Κατάρρευση στις αγορές της Αργεντινής μετά την ήττα του Χαβιέρ Μιλέι

Οι αγορές της Αργεντινής βυθίστηκαν απότομα τη Δευτέρα, μετά τη βαριά ήττα του κόμματος του προέδρου Χαβιέρ Μιλέι από τους Περονιστές, στις τοπικές εκλογές της επαρχίας Μπουένος Άιρες.

Το πέσο υποχώρησε σχεδόν 6% έναντι του δολαρίου, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατρακύλησε κατά 13%, ενώ οι μετοχές της χώρας που διαπραγματεύονται στη Νέα Υόρκη έχασαν σχεδόν 18%. Παράλληλα, αρκετά κρατικά ομόλογα κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες από την αναδιάρθρωση χρέους του 2020.

Η διαφορά των 13 ποσοστιαίων μονάδων υπέρ των Περονιστών ήταν πολύ μεγαλύτερη από τις προβλέψεις, αυξάνοντας τις ανησυχίες για την ικανότητα της κυβέρνησης να προωθήσει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων ενόψει των εθνικών εκλογών της 26ης Οκτωβρίου.

Η ήττα έρχεται σε περίοδο έντονων πολιτικών πιέσεων για τον Μιλέι, μετά και από σκάνδαλο διαφθοράς που εμπλέκει την αδελφή και στενή συνεργάτιδά του, Καρίνα Μιλέι.

Πηγή: skai.gr

