Παραιτήθηκε ο Σωτήρης Κυργιάκος από την Κηφισιά

O "Team Manager" της ομάδας των βορείων προαστείων υπέβαλε την παραίτησή του για προσωπικούς - όπως δήλωσε - λόγους και έγινε δεκτή από την ΠΑΕ

Σωτήρης Κυργιάκος

Την παραίτησή του Σωτήρη Κυργιάκου από το πόστο του team manager της ομάδας έκανε γνωστή η Κηφισιά.

Με σχετική ανακοίνωση η αθηναϊκή ομάδα ενημέρωσε ότι ο έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε για προσωπικούς λόγους.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει ότι έκανε αποδεκτή την παραίτηση που υπέβαλε -για προσωπικούς λόγους- ενώπιον της διοίκησης ο Σωτήρης Κυργιάκος.
Τον ευχαριστούμε θερμά για όσα προσέφερε στο διάστημα της παρουσίας του και για την τιμή που μας έκανε να αποτελέσει μέρος του συλλόγου και της ιστορίας μας.»

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: ΚΗΦΙΣΙΑ
