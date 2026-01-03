Παραιτήθηκε ο Σωτήρης Κυργιάκος από την Κηφισιά

Την παραίτησή του Σωτήρη Κυργιάκου από το πόστο του team manager της ομάδας έκανε γνωστή η Κηφισιά.

Με σχετική ανακοίνωση η αθηναϊκή ομάδα ενημέρωσε ότι ο έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε για προσωπικούς λόγους.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει ότι έκανε αποδεκτή την παραίτηση που υπέβαλε -για προσωπικούς λόγους- ενώπιον της διοίκησης ο Σωτήρης Κυργιάκος.

Τον ευχαριστούμε θερμά για όσα προσέφερε στο διάστημα της παρουσίας του και για την τιμή που μας έκανε να αποτελέσει μέρος του συλλόγου και της ιστορίας μας.»

