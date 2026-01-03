Λογαριασμός
Τουρκικό δημοσίευμα: «Στη λίστα της Μπεσίκτας ο Γιαζίτσι»

Η Μπεσίκτας φέρεται να εξετάζει την περίπτωση του Γιουσούφ Γιαζίτσι, την ώρα που δημοσιεύματα τον θέλουν δυσαρεστημένο στον Ολυμπιακό

Γιαζίτσι

Στο μεταγραφικό ραντάρ της Μπεσίκτας βρίσκεται ο Γιουσούφ Γιαζίτσι, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία, που κάνουν λόγο για έντονο ενδιαφέρον ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Το θέμα πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις μετά το σχετικό στο δημοσίευμα της «Equipe», σύμφωνα με το οποίο ο διεθνής μεσοεπιθετικός εμφανίζεται δυσαρεστημένος με τον χρόνο συμμετοχής του στον Ολυμπιακό και φέρεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησης.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ολυμπιακός Μπεσίκτας
