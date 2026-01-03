Τουρκικό δημοσίευμα: «Στη λίστα της Μπεσίκτας ο Γιαζίτσι»

Στο μεταγραφικό ραντάρ της Μπεσίκτας βρίσκεται ο Γιουσούφ Γιαζίτσι, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία, που κάνουν λόγο για έντονο ενδιαφέρον ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Το θέμα πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις μετά το σχετικό στο δημοσίευμα της «Equipe», σύμφωνα με το οποίο ο διεθνής μεσοεπιθετικός εμφανίζεται δυσαρεστημένος με τον χρόνο συμμετοχής του στον Ολυμπιακό και φέρεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησης.

🦅 Beşiktaş, Olympiakos'tan ayrılmak isteyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı gündemine aldı.



🗞️ Takvim pic.twitter.com/CuYViOy3ql — Ajanshaber1903 (@AjansHaber_1903) January 3, 2026

