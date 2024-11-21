Μ. Βρετανία-Ελλάδα: Για το «διπλό» και το απόλυτο η Εθνική

Η Εθνική αντιμετωπίζει (21/11, 21:30, ΕΡΤ3, Novasports 4, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) τη Μ. Βρετανία στο Λονδίνο για τα προκριματικά του Eurobasket 2025. Στόχος της γαλανόλευκης, η οποία έχει 2/2 (με Τσεχία εντός και Ολλανδία εκτός), είναι να διατηρήσει το απόλυτο για να βρεθεί ακόμη πιο κοντά στον στόχο της.

«Η Μεγάλη Βρετανία είναι μια καλή ομάδα, μια πολύ αθλητική ομάδα. Ξεχάστε αυτά που έλεγαν παλιά ότι Ολλανδία και Μ. Βρετανία δεν έχουν μπάσκετ. Το άθλημα έχει παγκοσμιοποιηθεί, παντού υπάρχουν καλοί παίκτες και καλές ομάδες», επεσήμανε επί ελληνικού εδάφους ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης για την αναμέτρηση στην «Copper Box Arena».

Η Ελλάδα αναζητά το 2/2 κόντρα στους Μεγάλους Βρετανούς (που έχουν μία νίκη και μία ήττα), καθώς θα ακολουθήσει την Κυριακή (24/11, 18:30) ο αγώνας στο κλειστό της Πυλαίας, όπου πιθανόν να αγωνιστούν και παίκτες που δεν βρίσκονται τώρα στη 12άδα.

Αναλυτικά η αποστολή:

Μιχάλης Λούντζης 04/08/1998 1,98 Προμηθέας - 37 G

Δημήτρης Μωραΐτης 03/02/1999 1,90 Παναθηναϊκός - 28 PG

Βασίλης Τολιόπουλος 15/06/1995 1,88 Άρης 19 - PG

Βασίλης Μουράτος 24/11/1997 1,93 Λαύριο 11 - G

Γιάννης Κουζέλογλου 01/04/1995 2,08 ΑΕΚ 11 - F/C

Νίκος Χουγκάζ 04/10/2000 2,08 Ανδόρα 9 - F

Λευτέρης Μαντζούκας 08/07/2004 2,07 Μαρούσι - 3 F

Βαγγέλης Ζούγρης 14/10/2004 2,01 Περιστέρι 1 - C

Ναζ Μήτρου Λονγκ 03/08/1993 1,93 Ολυμπιακός - G

Νεοκλής Αβδάλας 04/02/2006 2,03 Περιστέρι - F

Στέλιος Πουλιανίτης 03/04/1995 1,90 Περιστέρι - G

Αντώνης Καραγιαννίδης 13/04/2002 2,02 Προμηθέας - F/C

«Υπάρχει περίπτωση μετά το ματς στο Λονδίνο να κληθούν και άλλοι παίκτες. Ευχαριστούμε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, που βοηθάνε την Εθνική ομάδα, στέλνοντας τους παίκτες. Και οι ίδιοι οι παίκτες θέλουν να έρθουν και να βοηθήσουν και αυτό είναι κάτι, που χτίσαμε το καλοκαίρι. Θα δούμε μετά την Πέμπτη ποιοι θα είναι διαθέσιμοι για το επόμενο παιχνίδι», τόνισε ο 42χρονος προπονητής, ο οποίος δεν θα έχει εν τέλει τον Λαρεντζάκη στη διάθεσή του.

Κόντρα στους Άγγλους η Εθνική έχει υπέρ της την παράδοση με 5-2 νίκες. Είχε χάσει τελευταία φορά τον Νοέμβριο του 2021 με 78-69 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.