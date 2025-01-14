Παναθηναϊκός: Τα 5 αξέχαστα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Κύπελλο Ελλάδας

Οι αγώνες στο Κύπελλο Ελλάδας ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό είναι πάντοτε ξεχωριστοί. Και σε αυτή την περίπτωση δεν πηγαίνουν πίσω μιας και πέραν των αγώνων τους στο συγκεκριμένο θεσμό, έχουν και ματς στη Super League. Θα δώσουν τρία ντέρμπι μέσα σε διάστημα 20 ημερών.

Ωστόσο, το παρελθόν του ντέρμπι των αιωνίων στο ποδόσφαιρο και πιο συγκεκριμένα στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson μας έχει χαρίσει ορισμένες αξέχαστες στιγμές. Ας τις θυμηθούμε.

