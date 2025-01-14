Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Τα 5 αξέχαστα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Κύπελλο Ελλάδας

Ο Παναθηναϊκός θα συναντήσει τον Ολυμπιακό στο Κύπελλο για το πρώτο ματς των “αιώνιων” του 2025 και εμείς θα θυμηθούμε τις πέντε αξέχαστες αναμετρήσεις τους

Παναθηναϊκός: Τα 5 αξέχαστα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Κύπελλο Ελλάδας

Οι αγώνες στο Κύπελλο Ελλάδας ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό είναι πάντοτε ξεχωριστοί. Και σε αυτή την περίπτωση δεν πηγαίνουν πίσω μιας και πέραν των αγώνων τους στο συγκεκριμένο θεσμό, έχουν και ματς στη Super League. Θα δώσουν τρία ντέρμπι μέσα σε διάστημα 20 ημερών.

Ωστόσο, το παρελθόν του ντέρμπι των αιωνίων στο ποδόσφαιρο και πιο συγκεκριμένα στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson μας έχει χαρίσει ορισμένες αξέχαστες στιγμές. Ας τις θυμηθούμε.

Διαβάστε αναλυτικά στο paopantou.gr 

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κύπελλο Ελλάδας Παναθηναϊκός Ολυμπιακός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark