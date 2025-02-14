ΠΑΟΚ: Βρέθηκε ο Τάισον - Επικοινώνησε με τον σύλλογο

Έπειτα από ώρες ανησυχίας και με τον ποδοσφαιριστή να μην απαντά σε κλήσεις και μηνύματα, ο Τάισον επικοινώνησε τελικά με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ.

Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής φαίνεται πως χρειαζόταν χρόνο με τον εαυτό του να ηρεμήσει έπειτα απ' όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες μέρες και κυρίως μετά την αποβολή του στο παιχνίδι με την FSCB για τα Playoffs του Europa League.

Έπειτα από τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί για το πρόσφατο ματς της Κρήτης, ως συνέπεια της υπόθεσης του πάρκινγκ της OPAP Arena, ήρθε και η κόκκινη κάρτα - με αυστηρή δεύτερη κίτρινη για διαμαρτυρία - στο ματς με τους Ρουμάνους για να επηρεάσει ακόμα περισσότερο ψυχολογικά τον Τάισον.

Το «ποστάρισμα» στα social media με το μήνυμα «συγγνώμη, δεν μπορώ να συνεχίσω» προκάλεσε ερωτηματικά, αργά μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, ενώ, υπήρξε ανησυχία όταν τον αναζητούσαν από τον ΠΑΟΚ και δεν τον έβρισκαν.

Τελικά ο παίκτης εντοπίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής και πήρε άδεια από τη σημερινή (14/02) προπόνηση του «δικεφάλου του βορρά»...

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.