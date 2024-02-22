Λογαριασμός
Το μήνυμα συμπαράστασης του ΠΑΟΚ στον Μπάμπα

Δείτε την ανάρτηση που έκανε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο Instagram μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του Γκανέζου μπακ

Μπάμπα

Στο 116’ του χθεσινού αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ο Μπάμπα έπεσε λιπόθυμος στο χορτάρι μετά από σύγκρουση, κεφάλι με κεφάλι, με τον Βαγιαννίδη.

Ο Γκανέζος μπακ έχασε τις αισθήσεις του και αμέσως έσπευσαν κοντά του τόσο ο γιατρός του ΠΑΟΚ, όσο και του Παναθηναϊκού, αλλά και όλοι οι ποδοσφαιριστές.
 


Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ το οποίο μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, ο έμπειρος ποδοσφαιριστής, θα διανυκτερεύσει στο νοσοκομείο προληπτικά και θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει κάτι σοβαρότερο με την υγεία του.

Η ΠΑΕ έστειλε μήνυμα μέσα από τα social media και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον Γκανέζο ποδοσφαιριστή. «Περαστικά Μπαμπίνο», έγραψε η «ασπρόμαυρη» ομάδα στο Instagram.

Δείτε την ανάρτηση του ΠΑΟΚ για τον Μπάμπα

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Κύπελλο Ελλάδας
