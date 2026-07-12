Η Αγγλία τα βρήκε σκούρα απέναντι στη Νορβηγία, ωστόσο με μπροστάρη τον Τζουντ Μπέλιγχαμ τα «τρία λιοντάρια» έφεραν εις πέρας την αποστολή τους και πήραν το χρυσό εισιτήριο για τα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Στο πλάι της εθνικής Αγγλίας βρίσκεται και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, με τον θρύλο της χώρας να παρακολουθεί από κοντά την αναμέτρηση με τους Σκανδιναβούς.

Μάλιστα, στο γκολ ισοφάρισης των Άγγλων στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους η κάμερα αποθανάτισε την αντίδρασή του, με τον Μπέκαμ να πετάγεται στον αέρα βγάζοντας μία κραυγή, έχοντας ταυτόχρονα σφιγμένη τη δεξιά του γροθιά.

Δείτε βίντεο:

David Beckham’s reaction to Jude Bellingham’s first goal for England against Norway. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿💪 pic.twitter.com/NF8EpW82TX — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) July 12, 2026

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