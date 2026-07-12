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Η απίθανη αντίδραση του Μπέκαμ στο γκολ ισοφάρισης του Μπέλιγχαμ

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έζησε με ένταση τον προημιτελικό Νορβηγίας-Αγγλίας, με την κάμερα να καταγράφει το ξέσπασμά του στο γκολ του Τζουντ Μπέλιγχαμ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους

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Ντέιβιντ Μπέκαμ

Η Αγγλία τα βρήκε σκούρα απέναντι στη Νορβηγία, ωστόσο με μπροστάρη τον Τζουντ Μπέλιγχαμ τα «τρία λιοντάρια» έφεραν εις πέρας την αποστολή τους και πήραν το χρυσό εισιτήριο για τα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Στο πλάι της εθνικής Αγγλίας βρίσκεται και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, με τον θρύλο της χώρας να παρακολουθεί από κοντά την αναμέτρηση με τους Σκανδιναβούς.

Μάλιστα, στο γκολ ισοφάρισης των Άγγλων στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους η κάμερα αποθανάτισε την αντίδρασή του, με τον Μπέκαμ να πετάγεται στον αέρα βγάζοντας μία κραυγή, έχοντας ταυτόχρονα σφιγμένη τη δεξιά του γροθιά.

Δείτε βίντεο: 

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Mundial 2026 Ντέιβιντ Μπέκαμ Αγγλία ποδόσφαιρο
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