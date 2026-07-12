Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του εγκαυματία από την έκρηξη και τη φωτιά στον Ασπρόπυργο, ο οποίος έχασε σήμερα τη ζωή του και τονίζει σε ανακοίνωσή του:

«Ως εδώ! Όχι άλλα Τέμπη, όχι άλλες Βιολάντες, όχι άλλοι Ασπρόπυργοι!!! Γι' αυτό κανείς δεν μπορεί να μένει σιωπηλός μπροστά στα εγκλήματα κράτους και κεφαλαίου για να διασφαλιστούν τα κέρδη του. Τώρα απαιτείται να δυναμώσει η οργάνωση της πάλης για μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, για ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων, για να μη θρηνήσουμε άλλες ζωές στον βωμό του κέρδους του κεφαλαίου, όπως κάνουν οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα της περιοχής που προετοιμάζουν μαχητική απεργιακή απάντηση! Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας!».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.