Ιράν και ΗΠΑ σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έχει τον πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και προειδοποιεί ότι η κατάσταση θα διατηρηθεί «μέχρι νεωτέρας».

Ο Πρόεδρος της Ιρανικής Εθνοσυνέλευσης κάλεσε τις ΗΠΑ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, απειλώντας με «ακριβό τίμημα» σε περίπτωση μη τήρησης.

Οι ΗΠΑ διαψεύδουν την κυριαρχία του Ιράν στα στενά, δηλώνοντας πως ο θαλάσσιος διάδρομος παραμένει ενεργός και προειδοποιούν για συνέπειες από «λανθασμένες αποφάσεις» του Ιράν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης και ο εκπρόσωπος του ιρανικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Εμπραήμ Ραζαΐ με σημερινές τους ανακοινώσεις υποστηρίζουν ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες τα Στενά του Ορμούζ τελούν υπό πλήρη ιρανικό έλεγχο και ότι η υφιστάμενη κατάσταση θα διατηρηθεί «μέχρι νεωτέρας». Σε πολιτικό επίπεδο, ο Πρόεδρος της Ιρανικής Εθνοσυνέλευσης, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες «να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, διαφορετικά θα πληρώσουν ακριβό τίμημα».



Από την άλλη, παρά τις επίμονες επισημάνσεις των ιρανικών μέσων, αμερικανικές ειδησεογραφικές πηγές αντιτάσσουν πως ο θαλάσσιος διάδρομος που ελέγχουν οι ΗΠΑ παραμένει ενεργός, ενώ παράλληλα, ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, τόνισε ότι το Ιράν έλαβε «λανθασμένες αποφάσεις, για τις οποίες θα πληρώσει».

Αμοιβαία πλήγματα σε όλη την περιοχή

Επί του πεδίου, με επίσημη ανακοίνωσή της η κεντρική αμερικανική στρατιωτική διοίκηση που εδρεύει στον Περσικό Κόλπο (CENTCOM) αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας, έπληξε συνολικά 140 ιρανικούς στόχους, έχοντας ήδη πλήξει άλλους 300 στόχους το προηγούμενο επταήμερο. Σύμφωνα με αναφορές, η πλειονότητα των ιρανικών στόχων βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ. Συγκεκριμένα, οι ΗΠΑ βομβάρδισαν εκτοξευτές πυραύλων και drones, λιμενικές εγκαταστάσεις, αποθήκες οπλισμού, μονάδες διαβιβάσεων και σταθμούς ραντάρ σε Μπαντάρ Αμπάς, Σιρίκ, Κιανγκιάν, Ασαλουΐε, Τσανμπαχάρ, Τζασκ και στις λιμενικές εγκαταστάσεις στο Ντιρ του Περσικού Κόλπου.



Το Ιράν, από την πλευρά του, καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και έως σήμερα το πρωί επέδειξε αυξημένη δραστηριότητα. Όπως μεταδίδουν τα ημιεπίσημα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, καθώς και το φιλοϊρανικό πρακτορείο Σαμπερίν που εδρεύει στο Ιράκ, επλήγησαν από ιρανικούς πυραύλους και drone η στρατιωτική βάση Αμίρ Χουσέιν στην Ιορδανία, η αεροπορική βάση Αλ-Ουντέιντ στο Κατάρ, το λιμάνι Αλ-Σέιχ στο Κουβέιτ, το αρχηγείο του πέμπτου στόλου στη συνοικία Αλ-Τζουφέιρ της πρωτεύουσας του Μπαχρέιν και οι αποθήκες καυσίμων στο λιμάνι Αλ-Ντουκμ στο Σουλτανάτο του Ομάν. Σειρήνες ήχησαν σήμερα το πρωί σε Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σειρήνες ήχησαν επανειλημμένα και στο Κατάρ, όπου τραυματίστηκαν τρεις πολίτες από πυραυλικά θραύσματα. Παράλληλα, στο Κατάρ κηρύχθηκε σήμερα εθνικό πένθος λόγω του θανάτου του 74χρονου τέως Εμίρη, Χάμαντ Μπιν Χαλίφα Αλ-Θάνι, ο οποίος διακυβέρνησε το Κατάρ από το 1995 έως το 2013.

Το Ισραήλ σε κατάσταση επιφυλακής

Την κρίσιμη κατάσταση στην περιοχή παρακολουθεί με προσοχή και το Ισραήλ. Σε τηλεφωνική συνεδρίαση και ψηφοφορία, που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο παράτεινε την υφιστάμενη κατάσταση ετοιμότητας σε όλη τη χώρα έως και τις 28 Ιουλίου. Σε αντίθεση με εκτιμήσεις που εξέφραζαν προ διημέρου στα κρατικά μέσα, σήμερα το πρωί πληθαίνουν οι αναφορές ότι, πλέον, κρίνεται εξαιρετικά πιθανό το Ιράν να εξαπολύσει πυραυλικές επιθέσεις και κατά του Ισραήλ κατά το προσεχές διάστημα.



Στο μεταξύ, ανησυχία προκλήθηκε σε χιλιάδες κατοίκους σε πόλεις του κεντρικού Ισραήλ, όταν λίγο μετά τις 11:30 σήμερα το πρωί τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα ειδοποιήσεις της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας ότι εντός των επόμενων λεπτών επίκειται ιρανική πυραυλική επίθεση. Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας έσπευσε αμέσως να καθησυχάσει τον πληθυσμό, διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο για λάθος, που σημειώθηκε κατά την διαδικασία συντήρησης του ηλεκτρονικού συστήματος πολιτικής προστασίας.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.