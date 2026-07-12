Μόλις 80 λεπτά χρειάστηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να περιορίσουν την πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Χαλκούτσι ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα την Κυριακή. Η φωτιά πλέον είναι χωρίς ενεργό μέτωπο στην περιοχή, ωστόσο η κατάσβεση συνεχίζεται, προκειμένου να αντιμετωπιστούν μκροεστίες ή αναζωπυρώσεις.

Νωρίτερα στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ δόθηκε εντολή να σηκωθούν και εναέρια μέσα. Πιο συγκεκριμένα, επιχειρούν 35 πυροσβέστες, 1 πεζοπόρο τμήμα, 11 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Ήδη, η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα από 112 στους κατοίκους της περιοχής Πλατάνια, στον Ωρωπό, προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα, αν χρειαστεί να μετακινηθούν.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Πλατανιά_Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 12, 2026

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής:

Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα, 12 Ιουλίου 2026, λίγο μετά τις 16:00, σε αγροτοδασική έκταση στο Χαλκούτσι Ωρωπού.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, κατά τον χρόνο εκδήλωσης της πυρκαγιάς, αεροσκάφος δασοπυρόσβεσης εκτελούσε προγραμματισμένη έμφορτη περιπολία και πραγματοποίησε άμεσα ρίψη νερού, γεγονός που επέτρεψε στις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να επέμβουν αμέσως στο κύριο μέτωπο και να περιορίσουν την εξάπλωσή της.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε οικοπεδικό χώρο, εντός του οποίου υπήρχε οικία.

Υπενθυμίζεται ότι στις 16:37 εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα από το 112 προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.