Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σε 80 λεπτά «μάζεψαν» τη φωτιά στο Χαλκούτσι Ωρωπού - Χωρίς ενεργό μέτωπο, συνεχίζεται η κατάσβεση

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ δόθηκε εντολή να σηκωθούν και εναέρια μέσα

UPDATE: 17:33
Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Φωτιά στον Ωρωπό

Μόλις 80 λεπτά χρειάστηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να περιορίσουν την πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Χαλκούτσι ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα την Κυριακή. Η φωτιά πλέον είναι χωρίς ενεργό μέτωπο στην περιοχή, ωστόσο η κατάσβεση συνεχίζεται, προκειμένου να αντιμετωπιστούν μκροεστίες ή αναζωπυρώσεις.

Νωρίτερα στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ δόθηκε εντολή να σηκωθούν και εναέρια μέσα. Πιο συγκεκριμένα, επιχειρούν 35 πυροσβέστες, 1 πεζοπόρο τμήμα, 11 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. 

Ήδη, η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα από 112 στους κατοίκους της περιοχής Πλατάνια, στον Ωρωπό, προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα, αν χρειαστεί να μετακινηθούν.

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής: 

Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα, 12 Ιουλίου 2026, λίγο μετά τις 16:00, σε αγροτοδασική έκταση στο Χαλκούτσι Ωρωπού.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, κατά τον χρόνο εκδήλωσης της πυρκαγιάς, αεροσκάφος δασοπυρόσβεσης εκτελούσε προγραμματισμένη έμφορτη περιπολία και πραγματοποίησε άμεσα ρίψη νερού, γεγονός που επέτρεψε στις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να επέμβουν αμέσως στο κύριο μέτωπο και να περιορίσουν την εξάπλωσή της.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε οικοπεδικό χώρο, εντός του οποίου υπήρχε οικία.

Υπενθυμίζεται ότι στις 16:37 εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα από το 112 προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ωρωπός Πυρκαγιά Χαλκούτσι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark

Απόρρητο