ΠΑΟΚ-Ριέκα: Για την ανατροπή στην Τούμπα

Μπορεί να έχει εξασφαλισμένη την ευρωπαϊκή του παρουσία για φέτος, ωστόσο ο ΠΑΟΚ θέλει το μάξιμουμ και τη συμμετοχή στη League Phase του Europa League.

Για να το καταφέρει αυτό, ο Δικέφαλος του Βορρά καλείται να ανατρέψει την ήττα, 1-0, στην Κροατία από τη Ριέκα, με τη ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη για σήμερα το βράδυ στις 20:30 (Open & bwinΣΠΟΡ FM 94,6).

Οι Θεσσαλονικείς είχαν κάνει κακή εμφάνιση μία εβδομάδα πριν, με αποτέλεσμα να υποστούν την πρώτη τους φετινή ήττα, με τον Παβλένκα μάλιστα να γλιτώνει την ομάδα του και από δεύτερο γκολ.

Ακολούθως, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε νικηφόρα πρεμιέρα στο πρωτάθλημα επικρατώντας 1-0 της ΑΕΛ Novibet εντός έδρας, ενώ στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε και ο Χρήστος Ζαφείρης, που ολοκλήρωσε τη μεγάλη μεταγραφή που θα ισχύσει από τον χειμώνα.

Όσον αφορά στα αγωνιστικά, ο Ρουμάνος προπονητής δεν αντιμετωπίζει προβλήματα απουσιών, έχοντας όλους τους ποδοσφαιριστές του διαθέσιμους για την αναμέτρηση.

Η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Παβλένκα, Κένι, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Τσάλοφ

Διαιτητής: Σάντσεθ (Ισπανία)

Βοηθοί: Καμπανιέρο, Πριέτο (Ισπανία)

4ος: Μουνουέρα (Ισπανία)

VAR: Ντελ Θέρο Γκράντε, Βιγιανουέβα (Ισπανία)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.