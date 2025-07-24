ΠΑΟΚ: Πρόταση 20 εκατομμυρίων από την Στουτγκάρδη για Κωνσταντέλια

Εντείνει τις προσπάθειές της η Στουτγκάρδη για να κάνει δικό της τον Γιάννη Κωνσταντέλια ασκώντας μεγάλη πίεση στον ΠΑΟΚ.



Όπως μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου η γερμανική ομάδα κατέθεσε νέα πρόταση στον Δικέφαλο του Βορρά για τον νεαρό άσο ύψους 18 εκατομμυρίων ευρώ συν άλλα τρία εκατομμύρια μπόνους μεταφέροντας μεγάλο βάρος αυτή την στιγμή στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Η γερμανική ομάδα εικάζεται ότι έχει στο πλευρό της τον παίκτη έχοντας του ήδη παρουσιάσει το πλάνο της και τη σκέψη της για την χρησιμοποίησή του, ουσιαστικά με τον Κωνσταντέλια να έχει αποδεχθεί να αλλάξει φανέλα.



Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει αποδεκτή, ούτε έχει απορρίψει την πρόταση αυτή, και ανάμεσα στις δύο ομάδες πλέον υπάρχουν διαπραγματεύσεις.



Οι επόμενες ώρες χαρακτηρίζονται αρκετά κρίσιμες για το θέμα, με τον ΠΑΟΚ να καλείται να αποφασίσει τι πρέπει να κάνει στην νέα επίσημη πρόταση της Στουτγκάρδης για τον παίκτη.

