Το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Παναθηναϊκού στο Άπελντοορν της Ολλανδίας φτάνει στο τέλος του με τους «πράσινους» να προπονούνται το πρωί της Παρασκευής και στη συνέχεια να πηγαίνουν στο ξενοδοχείο για ξεκούραση ενόψει του αυριανού φιλικού με τον Άγιαξ (18:00) και της επιστροφής τους στην Αθήνα.

Η προπόνηση είχε γεμάτο πρόγραμμα με τους Ράστοντερ και Ντε Φράι να βγάζουν κανονικά όλη την προπόνηση και τον Νίστρουπ να δουλεύει σε αρκετούς τομείς με τους παίκτες του.

Το… κυρίως μενού είχε φάουλ τακτική ξανά από τον Δανό προπονητή με το βάρος να πέφτει τόσο στο build up όσο και στο πρέσινγκ από τον 38χρονο. Είναι ένα «κομμάτι» στο οποίο ο Νίστρουπ δίνει μεγάλη βάση για να δημιουργήσει μια ομάδα με ξεκάθαρη ταυτότητα που θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε χτίσιμο παιχνιδιού, αλλά και πίεση. Ακολούθησε ένα μικρό τουρνουά και στη συνέχεια το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την ομάδα να χωρίζεται στα τρία.

Το ένα γκρουπ με τον Πενιά και ακραίους μπακ - εξτρέμ δούλεψε στην ανάπτυξη από τον τερματοφύλακα σε συνθήκες πίεσης με τον Νίστρουπ να είναι αυτός που δούλεψε με τους συγκεκριμένους παίκτες. Ένα άλλο γκρουπ δούλεψε υπό τις οδηγίες του Μόλκιερ στις στατικές φάσεις και ένα τρίτο στα τελειώματα με τον Μάντσεν να είναι αυτός που είχε την επίβλεψη του συγκεκριμένου προγράμματος.

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