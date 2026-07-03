Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Ρόδο, στην παραλιακή οδό Αφάντου σύμφωνα με τη rodiaki.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που συγκέντρωσε η αστυνομία το τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί. Η αστυνομία ενημερώθηκε για παράσυρση πεζού από Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο. Το όχημα, που οδηγούσε Έλληνας γεννημένος το 1965, ο οποίος παρέσυρε 19χρονο υπήκοο Τσεχίας, ο οποίος κινούνταν πεζός στην περιοχή.

Ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα. Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η αρμόδια υπηρεσία της Τροχαίας.

Πηγή: skai.gr

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