ΠΑΟΚ: Πάνοπλος στο Κόσοβο με Τρέπτσα

Ο ΠΑΟΚ αναχωρεί για το Κόσοβο εν όψει της αυριανής αναμέτρησης με την Τρέπτσα για το FIBA Europe Cup (19:30, ΕΡΤ SPORTS2).



Ο Κλίβελαντ Μέλβιν μίλησε για την κρίσιμη συνάντηση της ομάδας του, που θέλει να συνεχίσει τα καλά αποτελέσματα: «Νιώθω πολύ σίγουρος για την ομάδα. Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Μετά την ήττα μας στο τελευταίο μας παιχνίδι στο FIBA Europe Cup, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να επανέλθουμε στο επόμενο παιχνίδι. Κάθε εκτός έδρας παιχνίδι είναι δύσκολο, αλλά εμείς μένοντας προσηλωμένοι στο πλάνο του προπονητή μας να βγούμε να πάρουμε τη νίκη. Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι. Αρκεί να θυμηθούμε ότι στο πρώτο ματς ήμασταν μπροστά και με διαφορά στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, αλλά στο τέταρτο δεκάλεπτο επέστρεψαν. Και παίζοντας στην έδρα τους θα έχουν ενέργεια, θα θελήσουν να κάνουν την πρώτη τους νίκη, οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε όλες τις απαιτήσεις του αγώνα».

