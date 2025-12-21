«Στεγνό» καθάρισμα του κυρίαρχου ΠΑΟΚ στον Παναθηναϊκό που… δεν εμφανίστηκε στο ντέρμπι

Έκανε... περίπατο στο ντέρμπι και έκλεισε με χαμόγελα το 2025 ο ΠΑΟΚ! Ο «δικέφαλος» ήταν κυρίαρχος απέναντι στον κάκιστο Παναθηναϊκό που δεν απείλησε, ούτε εμφανίστηκε στην Τούμπα και με γκολ από Κωνσταντέλια και Μύθου επικράτησε 2-0 για την 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League!

Κυριαρχική η εμφάνιση από την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, η οποία πέραν των τελευταίων λεπτών και κάποιων «αναλαμπών» από την ομάδα του Μπενίτεθ στην τελική ευθεία του ματς, δεν απειλήθηκε και θα μπορούσε να δώσει διαστάσεις θριάμβου στην επικράτησή της αν δεν υπήρχε ο Κωνσταντίνος Κότσαρης στα «πράσινα» καρέ.

Στους 35 βαθμούς πλέον ο ΠΑΟΚ που περιμένει τις μεταγραφικές ενισχύσεις του, την στιγμή που ο Παναθηναϊκός με 22 βρίσκεται στην 6η θέση και κινδυνεύει να βρεθεί στο -8 από τον Λεβαδειακό και την τετράδα, αν η ομάδα της Βοιωτίας περάσει από τις Σέρρες.



Στο μυαλό των κόουτς:

Για τον ΠΑΟΚ ο Ραζβάν Λουτσέσκου διατήρησε το 4-2-3-1. Παβλένκα στην εστία με τους Κένι, Κεντζιόρα, Βολιάκο, Μπάμπα στην τετράδα της άμυνας. Μεϊτέ και Οζντόεφ οι δυο χαφ, ενώ σε ρόλο «10» ήταν ο Κωνσταντέλιας. Στο ένα «φτερό» της επίθεσης ο Τάισον, στο άλλο ο Ζίβκοβιτς, ενώ στην κορυφή ο νεαρός Μύθου.

Σύστημα 3-4-1-2 επέλεξε ο Ράφα Μπενίτεθ για τον Παναθηναϊκό. Ο Κότσαρης στο τέρμα, με τους Γέντβαϊ, Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά τριάδα στην άμυνα. Ο Καλάμπρια σε ρόλο δεξιού φουλ-μπακ και ο Ζαρουρί αριστερού, ενώ Σιώπης και Τσιριβέγια οι δυο χαφ στον άξονα, με τον Μπακασέτα μπροστά τους και τους Τετέ-Σβιντέρσκι δίδυμο στην επίθεση.

Το ματς:

Με την επιθυμία να εκμεταλλευτεί την ορμή της κερκίδας ο ΠΑΟΚ ήταν εκείνος που με το «καλησπέρα» προσπάθησε να επιβάλλει τον ρυθμό του στο ματς.

Οι παίκτες του Λουτσέσκου, με αρκετή ενέργεια, επισκέφθηκαν για πρώτη φορά τα καρέ του Κότσαρη στο 5'. Ωραία ενέργεια Μύθου, πάσα ανάποδα στον Κωνσταντέλια, κακό διώξιμο του Γέντβαϊ και σουτ του Μεϊτέ, άστοχο.

Με όπλο τον Τάισον, ο ΠΑΟΚ έχασε την πρώτη του πολύ μεγάλη ευκαιρία στο ντέρμπι με την συμπλήρωση οκτώ λεπτών. Σλάλομ του Βραζιλιάνου και γύρισμα, ο Πάλμερ-Μπράουν έδιωξε, η μπάλα έφτασε στον Οζντόεφ που με φοβερό σουτ έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, ενώ στην επαναφορά η προσπάθεια του Μεϊτέ πέρασε εκτός.

Η δεξιά πλευρά του Παναθηναϊκού ήταν «βούτυρο» στο ψωμί του Τάισον ο οποίος έκανε ό,τι ήθελε στο συγκεκριμένο πεδίο δημιουργώντας πολλά ρήγματα και στερώντας την ευκαιρία σε Γέντβαϊ και Τετέ να παίρνουν μέτρα.

Στο 22' ο ΠΑΟΚ έβγαλε εξαιρετικό τρανζίσιον με Κωνσταντέλια να φεύγει από τα αριστερά και να αλλάζει παιχνίδι στον Ζίβκοβιτς, αυτός τη σέντρα στην περιοχή, ο Μύθου έπιασε την κεφαλιά από τον «καρφωμένο» στο έδαφος Τουμπά, αλλά ο Κότσαρης σε ετοιμότητα μπλόκαρε, κάτι που έκανε και ένα λεπτό αργότερα σε πλασέ του Τάισον εκτός περιοχής.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε από εκείνο το διάστημα να «βραχυκυκλώσει» για λίγο τον ΠΑΟΚ, ωστόσο δεν είχε την ίδια ένταση στο παιχνίδι του με τους γηπεδούχους οι οποίοι πλησίαζαν με ευκολία στην περιοχή.

Οι «πράσινοι» δεν κατέγραφαν τελική και νομοτελειακά ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή θα έβρισκε το γκολ, το οποίο εν τέλει ήρθε στο 39'. Ξανά ο Τάισον εξ αριστερών, άφησε πίσω του τον Σιώπη, έκανε την κάθετη στον Κωνσταντέλια, ο οποίος από δύσκολη θέση με πλασέ και τη βοήθεια του Τουμπά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η τελευταία στιγμή του πρώτου μέρους ήταν και η πρώτη του Παναθηναϊκού στο ματς. Βαθιά μπαλιά με στόχο τον Σφιντέρσκι, που έπαιξε πλάτη τον Κεντζιόρα έφερε την μπάλα μπροστά και έκανε ένα μονοκόμματο σουτ, αλλά η μπάλα έφυγε λίγο πάνω από την εστία, άουτ.

Με πολύ άσχημο τρόπο ξεκίνησε το δεύτερο μέρος στην Τούμπα, καθώς στο 47' ο Σφιντέρσκι στην προσπάθειά του να προλάβει μια πάσα, συγκρούστηκε με τον Παβλένκα που χτύπησε άσχημα στη φάση και δεν μπόρεσε να συνεχίσει στο ματς.

Αντί αυτή η εξέλιξη να προκαλέσει... ψυχρολουσία στους γηπεδούχους, τους πείσμωσε ακόμη περισσότερο και στο 53' ήρθε το 2-0. Από κόρνερ του Ζίβκοβιτς, η μπάλα ήρθε στην περιοχή, εκεί όπου ο αμαρκάριστος Μύθου πέτυχε με κεφαλιά το γκολ, απλοποιώντας δραματικά το έργο για την ομάδα του Λουτσέσκου.

Μάλιστα δυο λεπτά αργότερα, λίγο έλειψε να έρθει το 3-0, όταν ο Κωνσταντέλιας έκανε... πάρτι απέναντι στον Πάλμερ-Μπράουν, έπιασε σουτ με το αριστερό, αλλά ο Κότσαρης σε ετοιμότητα, απέκρουσε εντυπωσιακά.

Με τους «πράσινους» να μην έχουν την παραμικρή συμμετοχή στο ματς και να δείχνουν ανήμποροι να κάνουν έστω τα στοιχειώδη στο παιχνίδι τους, ο ΠΑΟΚ ήλεγχε απόλυτα την κατάσταση και προσπαθούσε να βρει τρίτο τέρμα.

Στο 60' από φάουλ που εκτελέστηκε ο Κεντζιόρα έπιασε την κεφαλιά με τον Κότσαρη να αποκρούει στη γωνία του, ενώ λίγο αργότερα ήρθαν και οι πρώτες κινήσεις του Μπενίτεθ με Τσέριν και Πάντοβιτς να αντικαθιστούν Σιώπη και Σφιντέρσκι.

Στο 70' ήρθε μια ακόμη ανεπανάληπτη ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Κωνσταντέλιας μπήκε στην περιοχή, πήγε να πλασάρει με το μυτάκι τον Κότσαρη που απέκρουσε ενστικτωδώς, ενώ στην επαναφορά η προβολή του Μύθου σταμάτησε πάνω στον Πάλμερ-Μπράουν.

Δευτερόλεπτα αργότερα ήρθε η πρώτη φάση του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Τετέ μετά από βαθιά μπαλιά πήρε κεφαλιά, ο Βολιάκο γλίστρησε, ο Μπακασέτας πήρε και βγήκες μόνος απέναντι στον Τσιφτσή, αλλά έκανε... δραματικό πλασέ με το δεξί στέλνοντας την μπάλα άουτ.

Οι φιλοξενούμενοι από εκείνο το σημείο, έσβησαν εντελώς και ο ΠΑΟΚ στο 80' έφτασε και πάλι κοντά στο 3-0, με το overlap του Κένι και το σουτ του που απέκρουσε ο Κότσαρης. Ο Έλληνας πορτιέρε στο 82' είπε ένα ακόμη «όχι», αυτή τη φορά στον Τάισον, ενώ στο 84' ο Ζίβκοβιτς αστόχησε σε τετ-α-τετ.

Στην τελική ευθεία του ματς, το οποίο ουσιαστικά είχε κριθεί, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να μειώσει σε 2-1, δίχως αποτέλεσμα με τον ΠΑΟΚ να παίρνει την πολύ εύκολη νίκη.



MVP: Τάισον από την αρχή ως το τέλος! Σπουδαία εμφάνιση του Βραζιλιάνου, που έκανε πάρτι στην πλευρά Γέντβαϊ-Τετέ και μέχρι το 90' που αντικαταστάθηκε από τον Ιβανούσετς, είχε περισσότερη ενέργεια, από όση έβγαλε συνολικά ολόκληρος ο Παναθηναϊκός.

Η σφυρίχτρα: Εύκολο ματς για τον Πέλιτο. Δεν μπορεί να κριθεί ουσιαστικά σε ένα ματς στο οποίο έπαιζε μόνο μια ομάδα.



Οι ενδεκάδες του ματς:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα(51΄Τσιφτσής), Μπάμπα, Κένι, Κεντζιόρα, Βολιάκο(76΄Θυμιάνης), Μεϊτέ, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον(90΄Ιβανούσετς), Μύθου(76΄Τσάλοβ)

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Γεντβάι(76΄Κώτσιρας), Μπράουν, Τουμπά, Καλάμπρια, Σιώπης(66΄Τσέριν), Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τετέ(89΄Ταμπόρδα), Ζαρουρί(76΄Τζούρισιτς), Σφιντέρσκι(66΄Πάντοβιτς)



Διαιτητής: Πελίτο (Βοσνία)

Βοηθοί: Ιμπρισιμπέγκοβιτς, Μάτσιτς (Βοσνία)

4ος: Πολυχρόνης (Ελλάδα)

VAR: Μαρτίνς, Κουμπαράκης

