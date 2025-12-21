Παναθηναϊκός: Ο κόσμος πέταξε δεκάδες αρκουδάκια στο παρκέ του «Τάφου του Ινδού»

Στο κλειστό «Π. Γιαννακόπουλος» γράφεται σήμερα η τελευταία πράξη του πρωταθλήματος Α1 Γυναικών για το 2025. Στις 13:30 ο αήττητος και πρωτοπόρος Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πανσερραϊκό, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube.

Οι «πράσινες», φουριόζες μετά την πρόκριση επί του Ερυθρού Αστέρα στο EuroCup, επιδιώκουν να διατηρήσουν το εντυπωσιακό τους νικηφόρο σερί. Ενώ οι φιλοξενούμενες από τις Σέρρες φιλοδοξούν να δυσκολέψουν το έργο των γηπεδούχων.

Λίγο πριν αρχίσει ο αγώνας της Α1 Γυναικών, το μεσημέρι της Κυριακής, οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού έριξαν εκατοντάδες κουκλάκια στον αγωνιστικό χώρο, σε μια όμορφη κίνηση.

Όλα τα κουκλάκια συγκεντρώθηκαν και θα είναι τα δώρα για τα παιδιά που φιλοξενεί το Χαμόγελο του Παιδιού.

Πηγή: skai.gr

