ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός: 2-3

Στο μυαλό του κόουτς

Πιστός στο 4-2-3-1 ο Λουτσέσκου. Ο Κοτάρσκι ήταν στο τέρμα, Λόβρεν και Κόλεϊ στα στόπερ, Ότο και Μπάμπα τα δύο μπακ, με τους Μπακαγιόκο και Οζντόεφ να είναι στα χαφ. Ζίβκοβιτς και Τάισον κινήθηκαν στα «φτερά», με τον Ντεσπόντοφ να κινείται πίσω από τον Τόμας.



Με 4-2-3-1 και ο Ολυμπιακός. Κάτω από τα δοκάρια ήταν ο Τζολάκης, στα στόπερ Κάρμο και Ρέτσος ενώ Κοστίνια (δεξιά) και Πιρόλα (αριστερά) στα μπακ. Γκαρθία και Μουζακίτης στα χαφ, ο Ζ. Μαρτίνς αριστερά στα «φτερά», ενώ δεξιά ήταν παραδόξως ο Τσικίνιο, με τον Κωστούλα να κινείται πίσω από τον Ελ Κααμπί.



Το ματς

Κακό ήταν στο ξεκίνημα το παιχνίδι. Η επιλογή των δύο προπονητών να παίξουν ψηλά στο ξεκίνημα είχε ως αποτέλεσμα να αλληλοεξουδετερωθούν οι δύο ομάδες στο πρώτο διάστημα. Για την ακρίβεια οδήγησε σε αρκετά και συνεχόμενα λάθη και το ματς είχε κακό ρυθμό.



Αυτός που ζεστάθηκε πρώτος ήταν ο γηπεδούχος ΠΑΟΚ, ο οποίος βρήκε δύο ευκαιρίες μέσα σε ένα τρίλεπτο. Στο 6’ ο Πιρόλα δεν έδιωξε καλά στη σέντρα του Ζίβκοβιτς, αλλά ο Ντεσπόντοφ που παραμόνευε, δεν έκανε καλό τελείωμα, αστοχώντας από κοντά. Ο «δικέφαλος του Βορρά» άρχισε να ανεβάζει στροφές και έφυγε στην κόντρα στο 8’ με τον Τόμας με τις κόντρες να τον ευνοούν, αλλά το σουτ του Ισπανού από θέση βολής ήταν αρκετά άστοχο.



Από το δεκάλεπτο και μετά είδαμε άλλο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός άρχισε να ξεμυτά σε πρώτη φάση και σταδιακά να ράβει την αναμέτρηση στα μέτρα του. Στο 11’ ο Ζίβκοβιτς προσπάθησε να απειλήσει με δυνατό γύρισμα από τα αριστερά, το οποίο έβγαλε ο Τζολάκης με γροθιές και από εκεί και μετά πέρασαν πολλά λεπτά μέχρι να γίνει επικίνδυνος ο πρωταθλητής Ελλάδος.

Από εκεί και μετά πήρε την μπάλα στα πόδια της η ομάδα του Μεντιλίμπαρ και με την πάροδο του χρόνου έγινε αφεντικό του ματς. Στο 16’ έχασε την πρώτη της ευκαιρία, με τον Ζέλσον να σεντράρει και τον Κωστούλα να πιάνει κεφαλιά που έβγαλε δύσκολα ο Κοτάρσκι. Λίγο μετά ο Κάρμο τροφοδότησε με κεφαλιά τον Κοστίνια που με τον ίδιο τρόπο προσπάθησε να βρει εστία, δίχως επιτυχία.



Στρωμένη μπάλα για να σκοράρει είχε στο 24’ ο Κωστούλας, έπειτα από ωραία κίνηση και ευκαιρία για τους Πειραιώτες, με τον Λόβρεν να κάνει κακό γύρισμα και τον Ελ Κααμπί να προσπαθεί να «χτυπήσει» σαν… κόμπρα, αφού τσίμπησε την μπάλα, αλλά ο Κοτάρσκι έσωσε τα χειρότερα.



Με τον Ολυμπιακό να γίνεται όλο και καλύτερος και τον ΠΑΟΚ αντίστοιχα να υποχωρεί συνεχώς, έχασαν ευκαιρία και στο 27’ οι φιλοξενούμενοι, με τον Κοστίνια να κάνει συρτό γύρισμα, τον Κωστούλα τακουνάκι, με τον Ότο να σώζει με προβολή προ του Ελ Κααμπί, παραχωρώντας κόρνερ.

Η ώρα να δικαιωθεί για την απόδοσή του ο Ολυμπιακός, αλλά και ο Κωστούλας έφτασε στο 32’. Ο Τσικίνιο έκανε μπαλιά ακριβείας για τον Κωστούλα που με ωραία κεφαλιά εκτέλεσε τον Κοτάρσκι που δύσκολα θα μπορούσε να αποσοβήσει το 0-1.



Έπειτα από αρκετή ώρα ο ΠΑΟΚ επισκέφτηκε με αξιώσεις την περιοχή των «ερυθρόλευκων» και αυτό συνέβη με στατική φάση και τον Ελ Κααμπί να διώχνει. Σε κανονική ροή έφτασε στο 44’ το παιχνίδι για να γίνει δημιουργικός ο «δικέφαλος του Βορρά». Αρχικά με πίεση πήρε μπάλα, που έφτασε στον Τάισον, ο οποίος είδε το σουτ του να κοντράρει, ενώ στη συνέχεια ο Ζίβκοβιτς είδε να του στρώνεται στο κακό πόδι, με αποτέλεσμα να αστοχήσει. Λίγο μετά ο Κάρμο σωτήρια παρέμβαση, ενώ ο Ντεσπόντοφ είχε… οπλίσει.



Απόδειξη της προβληματικής εικόνας του ΠΑΟΚ είναι το γεγονός ότι έκανε τριπλή αλλαγή ο Λουτσέσκου μετά την ανάπαυλα. Κωνσταντέλιας, Καμαρά και Τισουντάλι μπήκαν αντί Μπράντον, Ντεσπόντοφ και Μπακαγιόκο. Ωστόσο, μέχρι να προλάβει να βρει τα πατήματά του ο «δικέφαλος του Βορρά» με τις νέες συνθήκες, ο Ολυμπιακός πρόλαβε να τον αιφνιδιάσει με το 0-2 στο 50’.



Μετά από εξαιρετική αντεπίθεση που ξεκίνησε από τον Ελ Κααμπί και τελείωσε με τον ίδιο, ο Ζέλσον έκανε τρομερή σέντρα για τον Μαροκινό που πρόλαβε την έξοδο του Κοτάρσκι και τον εκτέλεσε.



Αυτή η εξέλιξη αφύπνισε τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έπρεπε πλέον να παίξει τα ρέστα του. Στο 54’ ο νεοεισελθών έκανε σέντρα και ο Ρέτσος έδιωξε όπως-όπως και λίγο μετά Μπάμπα και Τισουντάλι δεν πρόλαβαν στο τσακ να εκτελέσουν.



Ο ΠΑΟΚ επιβραβεύτηκε στο 59’ για την άνοδό του, με τον Κωνσταντέλια να τραβάει πολλούς αντιπάλους πάνω και να μοιράζει την κατάλληλη στιγμή στον Μπάμπα που πλάσαρε με το δεξί από θέση βολής.

Η ώρα να δικαιωθεί για την απόδοσή του ο Ολυμπιακός, αλλά και ο Κωστούλας έφτασε στο 32’. Ο Τσικίνιο έκανε μπαλιά ακριβείας για τον Κωστούλα που με ωραία κεφαλιά εκτέλεσε τον Κοτάρσκι που δύσκολα θα μπορούσε να αποσοβήσει το 0-1.



Έπειτα από αρκετή ώρα ο ΠΑΟΚ επισκέφτηκε με αξιώσεις την περιοχή των «ερυθρόλευκων» και αυτό συνέβη με στατική φάση και τον Ελ Κααμπί να διώχνει. Σε κανονική ροή έφτασε στο 44’ το παιχνίδι για να γίνει δημιουργικός ο «δικέφαλος του Βορρά». Αρχικά με πίεση πήρε μπάλα, που έφτασε στον Τάισον, ο οποίος είδε το σουτ του να κοντράρει, ενώ στη συνέχεια ο Ζίβκοβιτς είδε να του στρώνεται στο κακό πόδι, με αποτέλεσμα να αστοχήσει. Λίγο μετά ο Κάρμο σωτήρια παρέμβαση, ενώ ο Ντεσπόντοφ είχε… οπλίσει.



Απόδειξη της προβληματικής εικόνας του ΠΑΟΚ είναι το γεγονός ότι έκανε τριπλή αλλαγή ο Λουτσέσκου μετά την ανάπαυλα. Κωνσταντέλιας, Καμαρά και Τισουντάλι μπήκαν αντί Μπράντον, Ντεσπόντοφ και Μπακαγιόκο. Ωστόσο, μέχρι να προλάβει να βρει τα πατήματά του ο «δικέφαλος του Βορρά» με τις νέες συνθήκες, ο Ολυμπιακός πρόλαβε να τον αιφνιδιάσει με το 0-2 στο 50’.



Μετά από εξαιρετική αντεπίθεση που ξεκίνησε από τον Ελ Κααμπί και τελείωσε με τον ίδιο, ο Ζέλσον έκανε τρομερή σέντρα για τον Μαροκινό που πρόλαβε την έξοδο του Κοτάρσκι και τον εκτέλεσε.



Αυτή η εξέλιξη αφύπνισε τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έπρεπε πλέον να παίξει τα ρέστα του. Στο 54’ ο νεοεισελθών έκανε σέντρα και ο Ρέτσος έδιωξε όπως-όπως και λίγο μετά Μπάμπα και Τισουντάλι δεν πρόλαβαν στο τσακ να εκτελέσουν.



Ο ΠΑΟΚ επιβραβεύτηκε στο 59’ για την άνοδό του, με τον Κωνσταντέλια να τραβάει πολλούς αντιπάλους πάνω και να μοιράζει την κατάλληλη στιγμή στον Μπάμπα που πλάσαρε με το δεξί από θέση βολής.



Οι γηπεδούχοι πήραν ώθηση, αλλά πάνω που είχαν αρχίσει να το πιστεύουν ήρθε το 1-3 στο 69’. Ο Ζίβκοβιτς έκανε κακό γύρισμα, με την μπάλα βρίσκει στον Ότο και να στρώνεται στον Τσικίνιο που βρήκε με ωραία μπαλιά τον Ζέλσον, ο οποίος έφυγε στην κόντρα και εκτέλεσε τον Κοτάρσκι.



Ο Ολυμπιακός είχε τις στιγμές για να τελειώσει το παιχνίδι από εκεί και μετά, αλλά έδειξε φλύαρος. Με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τη φάση στου 73’, όπου ο Ελ Κααμπί έφυγε στην κόντρα, αλλά δεν έδωσε ούτε σε Μασούρα, ούτε στον Τσικίνιο και κλείστηκε, με αποτέλεσμα να κάνει σχεδόν ακίνδυνο σουτ.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε ξανά στο κόλπο στο 81’, με τον Ζίβκοβιτς να κάνει το γύρισμα και τον Κάρμο με προβολή να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Οι γηπεδούχοι με τους Κωνσταντέλια και Ζίβκοβιτς έπαιξαν στον χρόνο που απέμενε την τελευταία τους… ζαριά για το 3-3, με το πλασέ του πρώτου στο 90’ να είναι μία από τις καλύτερες φάσεις για τον ΠΑΟΚ. Η άμυνα του Ολυμπιακού άντεξε στις σέντρες του «δικεφάλου του Βορρά» και η ιστορία έγραψε ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-3.





ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι - Ότο, Λόβρεν, Κόλεϊ, Μπάμπα – Οζντόεφ (74’ Σβαμπ), Μπακαγιόκο (46’ Καμαρά) - Ντεσπόντοφ (46’ Κωνσταντέλιας), Τάισον (78’ Τσάλοφ), Ζίβκοβιτς - Τόμας (46’ Τισουντάλι)



Στον πάγκο έμειναν Παβλένκα, Σάστρε, Κεντζιόρα, Μουργκ



Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης - Κοστίνια, Ρέτσος, Κάρμο, Πιρόλα (83’ Αποστολόπουλος) - Γκαρθία (74’ Στάμενιτς), Μουζακίτης (65’ Έσε) - Κωστούλας (65’ Μασούρας), Τσικίνιο, Μαρτίνς - Ελ Κααμπί.



Στον πάγκο έμειναν: Αναγνωστόπουλος, Μπιανκόν, Γιάρεμτσουκ, Ανδρουτσος, Παπακανέλλος

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.