Toν... χαβά του ο Εμπαπέ, για πλάκα στους «16» η Γαλλία

Η Γαλλία συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στο Μουντιάλ 2026, επικρατώντας 3-0 της Σουηδίας με τον Κιλιάν Εμπαπέ να βρίσκει δύο φορές δίχτυα και να οδηγεί την ομάδα σε πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης!

Οι «τρικολόρ» έκαναν το 4/4 στο τουρνουά, παραμένοντας ασταμάτητοι και δείχνοντας πως βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση ενόψει της συνέχειας. Το άλλο γκολ πέτυχε ο Μπραντλεΐ Μπαρκολά, ενώ δύο ασίστ μοίρασε ο φοβερός και τρομερός Μάικλ Ολίσε.

Παράλληλα, ο Εμπαπέ έγραψε ιστορία, φτάνοντας τα 18 γκολ σε Παγκόσμια Κύπελλα και ανεβαίνοντας μόνος δεύτερος στη σχετική λίστα όλων των εποχών. Πλέον έχει ξεπεράσει τον Μίροσλαβ Κλόζε και βλέπει μπροστά του μόνο τον Λιονέλ Μέσι των 19 τερμάτων.

Επόμενος αντίπαλος για τη Γαλλία θα είναι η εντυπωσιακή Παραγουάη (05/07, 00:00), μία από τις εκπλήξεις του τουρνουά μετά τη φοβερή της πρόκριση επί της Γερμανίας στα πέναλτι.

Μπήκε καλά η Σουηδία

Οι Σκανδιναβοί μπήκαν καλύτερα στην αναμέτρηση και μάλιστα είχαν την πρώτη ευκαιρία του αγώνα μόλις στο 3ο λεπτό. Ο Ίσακ έγινε κάτοχος της μπάλας στα όρια της περιοχής και εκτέλεσε υπό καλές προϋποθέσεις, όμως η προσπάθειά του πήγε στην αγκαλιά του Μενιάν. Η Γαλλία, από την πλευρά της, μπήκε στο παιχνίδι με τον… συντηρητικό τρόπο που τη χαρακτηρίζει, μένοντας για αρκετή ώρα χωρίς την παραμικρή απειλή, πέρα από τα αδύναμα μακρινά σουτ των Ντιν και Εμπαπέ στο 14ο και το 17ο λεπτό, αντίστοιχα.

Ανέβασε στροφές και πολιόρκησε η Γαλλία

Η πρώτη ευκαιρία για τους «τρικολόρ» ήρθε από εντυπωσιακή ατομική ενέργεια του Μπαρκολά, ο οποίος στο 20’ έκανε ένα σόλο και τελείωσε τη φάση με το αριστερό, με την μπάλα να φεύγει πάνω από τα δοκάρια του Ζέτερστρομ. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Εμπαπέ βρήκε δίχτυα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Οι Γάλλοι άρχισαν να ανεβάζουν αισθητά την πίεσή τους, με τον Ραμπιό να εκτελεί ολομόναχος από πλάγια θέση και τον Ζέτερστρομ να έχει απάντηση στο 30'. Λιγότερο από ένα λεπτό αργότερα, ο Εμπαπέ βρέθηκε αμαρκάριστος στην περιοχή, όμως σημάδεψε το αριστερό κάθετο δοκάρι.

Τέσσερα λεπτά αργότερα (36'), ήταν η σειρά του Μάικλ Ολίσε να απειλήσει, με τον Γάλλο μεσοεπιθετικό να επιχειρεί δυνατό βολέ λίγο έξω από την περιοχή και να σημαδεύει το δεξί δοκάρι. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Ουσμάν Ντεμπελέ βρέθηκε σε θέση να σκοράρει, αλλά δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Ολίσε απείλησε και με ωραίο πλασέ έξω από την περιοχή στο 43ο λεπτό, όμως η μπάλα έφυγε λίγο άουτ.

Η Σουηδία δεν μπορούσε να αντέξει πολλή ώρα με τέτοια «πολιορκία», και τελικά η Γαλλία πήρε προβάδισμα στο 45ο λεπτό με τον… συνήθη ύποπτο Κιλιάν Εμπαπέ. Ο σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης πάτησε περιοχή από τα αριστερά και εκτέλεσε εντυπωσιακά με το δεξί, αφήνοντας τον Ζέτερστρομ ανήμπορο να αντιδράσει.

Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, η Σουηδία είχε τεράστια ευκαιρία να απαντήσει άμεσα. Ο Άντονι Ελάνγκα προσπάθησε να περάσει την μπάλα στην περιοχή αλλά το σουτ του μπλοκαρίστηκε, ενώ ο Έλιοτ Στράουντ βρέθηκε σε θέση για εύκολο γκολ, όμως αστόχησε από κοντά.

Στο ίδιο έργο θεατές

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε όπως τέλειωσε το πρώτο. Η Γαλλία συνέχισε να πιέζει και πολύ γρήγορα πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων, με τον Ολίσε να δίνει φοβερή κάθετη, την οποία μετέτρεψε σε γκολ με εντυπωσιακό πλασέ ο Μπαρκολά στο 53ο λεπτό.

Παρόλο που η Σουηδία βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο, οι Γάλλοι ήταν αυτοί που συνέχισαν να πιέζουν, φτάνοντας κοντά στο 3-0 στο 61ο λεπτό, όταν ο Ολίσε έκανε ακόμη μία ωραία τελική προσπάθεια, αλλά ο Ζέτερστρομ ήταν σε ετοιμότητα. Περίπου δέκα λεπτά αργότερα, ο μεσοεπιθετικός της Μπάγερν είχε ακόμη μία ευκαιρία από θέση τετ-α-τετ, αλλά το κακό κοντρόλ του έδωσε τη δυνατότητα στον Σουηδό πορτιέρε να μπλοκάρει.

Τελικά, ο ασταμάτητος Εμπαπέ έβαλε οριστικό τέλος στην αναμέτρηση με ακόμη ένα τέρμα. Ο Γάλλος σούπερ σταρ παρέλαβε άλλη μία φανταστική μπαλιά του Ολίσε και πλάσαρε ιδανικά για το 3-0 στο 74ο λεπτό, με τους «τρικολόρ» να κάνουν ό,τι θέλουν στον αγωνιστικό χώρο. Από εκεί και πέρα, αμφότερες οι ομάδες είχαν τις στιγμές τους, με τη Γαλλία να παίρνει τελικά την εύκολη νίκη και την πρόκριση για τους «16».

Οι 11άδες των ομάδων:

Γαλλία (Ντεσάν): Μενιάν, Ντιν (78’ Τ. Ερναντές), Ουπαμεκανό, Κουντέ (75’ Γκουστό), Σαλιμπά, Τσουαμενί, Ραμπιό, Ντεμπελέ (75’ Ντουέ), Εμπαπέ (85’ Ματετά), Ολίσε (85’ Σερκί), Μπαρκολά.

Σουηδία (Πότερ): Zέτερστρομ, Λαγκερμπιέλκε, Λίντελοφ, Γκούντμουντσον, Σβένσον (82’ Σβάνμπεργκ), Στράουντ (66’ Άλι), Μπέρκγβαλ (66’ Ζενέλι), Αγιάρι (82’ Νίγκρεν), Ίσακ (89’ Νίλσον), Ελάνγκα, Γιόκερες.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης ΕΔΩ.

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